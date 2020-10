Urlaub geplatzt? : Tipps für die Herbstferien in Bonn und der Region

Bonn/Region Die Herbstferien stehen vor der Tür, doch die steigenden Corona-Infektionszahlen gefährden so manchen Urlaubsplan. Das kann man in Bonn und der Region unternehmen, wenn die Reise geplatzt oder keine geplant ist.

Bereits der Sommerurlaub lief für viele Menschen in diesem Jahr anders als üblich ab. Nun stehen in Nordrhein-Westfalen und drei weiteren Bundesländern die Herbstferien an. Die Hoffnung auf den lang ersehnten Urlaub war groß. Doch aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen sowie zahlreichen Risikogebieten ist die Herbstreise für viele geplatzt. Betroffen sind sonnige Ziele im Süden und beliebte Küstenregionen in Belgien und den Niederlanden. Aber auch für innerdeutsche Regionen gibt es mittlerweile Reisewarnungen. Rückkehrer aus betroffenen Gebieten müssen sich je nach Bundesland auf unterschiedliche Konsequenzen einstellen.