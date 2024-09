Events in 2024 Diese Herbstmärkte stehen in Bonn und der Region an

Den Lukasmarkt in Mayen gibt es in seiner ursprünglichen Form bereits seit 1405, dieses Jahr findet er vom Samstag, 12., bis Sonntag, 20. Oktober, statt. Die Innenstadt verwandelt sich in eine Art Vergnügungspark mit Fahrgeschäften. Das Wahrzeichen des Lukasmarktes ist das Riesenrad „Roue Parissienne“ mit einer Höhe von 48 Metern. Auf dem Krammarkt bieten rund 200 Händler ihre Waren feil. Am Sonntag, 13. Oktober, öffnen Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag. Hinzu kommen ein Pferdemarkt am 15. Oktober und ein Schafmarkt am 16. Oktober. Erwartet werden mehr als 250.000 Besucher. Mit einem Bodenfeuerwerk, das am 20. Oktober um 20 Uhr von der Genovevaburg abgeschossen wird, findet ein letzter Höhepunkt in der Lukasmarktwoche statt.