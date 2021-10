GA gelistet : Hier können Sie in Bonn und Umgebung klettern

Bonn/Region Trotz schlechtem Wetter klettern gehen? Das geht in den Kletterhallen der Region. Unabhänig vom Wetter kann geklettert oder gebouldert werden. Ein Überblick.

Boulders Habitat

An zwei Standorten in Bonn ist die Boulderhalle "Boulders Habitat" vertreten. 2012 wurde das Unternehmen an der Siemensstraße gegründet, es folgte eine zweite Halle in Beuel.