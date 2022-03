GA gelistet : Diese Hochseilgärten gibt es in Bonn und der Region

In der Region gibt es einige Hochseilgärten. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa

Bonn/Region Klettern ist eine der beliebtesten Sportarten und Freizeitbeschäftigungen geworden. Gerade bei schönem Wetter laden Hochseilgärten zur sportlichen Betätigung ein. Wir haben uns die Angebote in der Region einmal angesehen.



In Bonn und der Region gibt es einige Möglichkeiten zu klettern. Viele davon finden sich in speziellen Kletter- und Hochseilgärten. Wir haben uns einmal umgesehen und Angebote rund um Bonn aufgelistet.

Bronx Rock Kletterwald

Neben der Kletterhalle in der Nähe von Köln bietet der Betreiber seit 2010 auch den Bronx Rock Kletterwald in Bonn an. Mit vier verschiedenen Parcours in unterschiedlichen Schwierigkeiten richtet sich der Bronx Rock Kletterwald an ein breites Feld von Kletterwilligen. Der erste Parcours richtet sich bereits an Kinder ab fünf Jahren. In einer Höhe von 20 Zentimetern lernen so auch schon die Kleinsten, was es beim Klettern zu beachten gilt. Besonders wer in größeren Gruppen klettern will, muss sich vor einem Besuch jedoch anmelden.

Adresse: In der Dehlen, 53125 Bonn

In der Dehlen, 53125 Bonn Kontakt: 02236 / 89 05 68, info@kletterwald-bonn.de

02236 / 89 05 68, info@kletterwald-bonn.de Saisonbeginn: am 9. April 2022

am 9. April 2022 Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, sowie an Feiertagen, von 10 bis 20 Uhr

Kletterwald Schwindelfrei

Der Kletterwald Schwindelfrei in Brühl bietet nicht nur das Klettern für Privatpersonen an, sondern gibt auch Kurse für Schulen. Direkt zwischen Köln und Brühl gelegen, können sich Kletterer hier auf insgesamt 17 Parcours durch den Wald schwingen. Dabei liegt der höchste Parcours im Kletterwald Schwindelfrei rund 20 Meter in der Höhe. Wem es beim Klettern jedoch ein bisschen zu hoch hinaus geht, der kann stattdessen auch das Bogenschießen lernen. Tickets müssen vor einem Besuch online erworben werden.

Adresse: Liblarer Straße 183, 50321 Brühl

Liblarer Straße 183, 50321 Brühl Kontakt: 02232 / 15 74 71

02232 / 15 74 71 Saisonbeginn: am 19. März 2022

am 19. März 2022 Öffnungszeiten: Montags von 14 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 9.30 bis 20 Uhr

Kletterwald Hennef

Im Kletterwald Hennef kommt jeder, egal welchen Alters, auf seine Kosten. Mit insgesamt 14 Kletterparcours bietet der Kletterwald einiges an Abwechslung. Die Parcours im Kletterwald Hennef sind jeweils nach einem anderen Gebirge benannt und bieten verschiedene Schwierigkeitsgraden - von Kinderparcours über ganz leicht, bis hinzu extrem schwierig. Termine müssen zuvor online reserviert werden.

Adresse: Sövener Straße 16, 53773 Hennef

Sövener Straße 16, 53773 Hennef Kontakt: 02622 / 98 69 26 0, info@freiraum-erlebnis.de

02622 / 98 69 26 0, info@freiraum-erlebnis.de Saisonbeginn: am 26. März 2022

am 26. März 2022 Öffnungszeiten: Die Öffnungszeiten variieren und können hier eingesehen werden.

Waldklettergarten Sankt Augustin

Naturbewusstes Klettern gibt es im Waldklettergarten Sankt Augustin. Hier können Interessierte nicht nur auf verschiedenen Parcours durch die Bäume klettern, sondern auch das Bogenschießen und den Floßbau erlernen. Mit fünf verschiedenen Seilbahnen können Besucher über den See gleiten. Ein besonderes Highlight im Waldklettergarten Sankt Augustin ist außerdem der zwölf Meter hohe Kletterbaum. Klettern können hier allerdings nur Gruppen nach Termin und Anmeldung, dies dann aber für bis zu fünf Stunden.

Adresse: Oelgartenstraße 29, 53757 Sankt Augustin

Oelgartenstraße 29, 53757 Sankt Augustin Kontakt: 02425 / 90 92 97, christoph.conzen@cs-naturkonzepte.de

02425 / 90 92 97, christoph.conzen@cs-naturkonzepte.de Öffnungszeiten: nach Absprache

Waldkletterpark Bad Neuenahr-Ahrweiler

Der Waldkletterpark Bad Neuenahr-Ahrweiler ist perfekt für Kinder und Adrenalinjunkies. Neben den regulären Kletterparcours können Besucher auch mit einer 450 Meter langen Seilbahn fahren oder mit Kindern Schätze suchen gehen. Der Waldkletterpark Bad Neuenahr-Ahrweiler bietet 80 Kletterelemente, Partnerparcours und ein Kletterlabyrinth. Auch Kinder ab vier Jahren können auf speziellen Kinderparcours bereits erste Klettererfahrungen sammeln. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen Kletterer Termine vor dem Besuch buchen.

Adresse: Königsfelderstrasse 100, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Königsfelderstrasse 100, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Kontakt: 0221 / 98 25 60 00, info@wald-abenteuer.de

0221 / 98 25 60 00, info@wald-abenteuer.de Saisonbeginn: am 19. März 2022

am 19. März 2022 Öffnungszeiten: Außerhalb der Schulferien freitags bis sonntags und an Feiertagen ab 10 Uhr. Während der Schulfereien in NRW dienstags bis sonntags ab 10 Uhr. Während der Schulferien in Rheinland-Pfalz donnerstags bis sonntags ab 10 Uhr.

Blackfoot Hochseilgarten

Der Blackfoot Hochseilgarten in Köln verbindet einen entspannenden Strandtag am Fühlinger See mit einer aufregenden Kletterpartie in den Bäumen. Auf sieben Strecken können sich Besucher hier von Liane zu Liane schwingen. Ein besonderes Highlight im Blackfoot Hochseilgarten ist die Seilrutsche, die aus 20 Metern Höhe für über 300 Metern abwärts über den See führt. Tickets für den Hochseilgarten müssen vor dem Besuch online gebucht werden.

Adresse: Stallagsbergweg 1, 50769 Köln (Seeberg)

Stallagsbergweg 1, 50769 Köln (Seeberg) Kontakt: info@blackfoot.de

info@blackfoot.de Saisonbeginn: ab den Osterferien

ab den Osterferien Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag von 13 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an Hochseilgärten in Bonn und der Region, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt ein Hochseilgarten in der Auflistung? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga.de.