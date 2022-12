Winterspaß rund um Bonn : Hier kann man in der Region Ski fahren und rodeln

Wenn im Winter genügend Schnee fällt, können WIntersport-Fans in Bonn und der Region beim Skifahren, Rodeln oder Langlauf auf ihre Kosten kommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Jean-Christophe Bott

Region Wenn in Bonn und der Region Schnee fällt, laden zahlreiche Pisten in der Umgebung zum Ski-, Snowboard- oder Schlittenfahren. Wie verraten Ihnen, wo es die besten Verhältnisse gibt.

Die Wintermonate sind da und mit ihnen die Ski- und Rodelsaison. Hier bieten wir Wintersport-Fans einen Überblick, wo sie sich rund um Bonn mit Skiern, Snowboards oder Schlitten auf die Rodel- und Skipisten begeben können.

Wer aktuelle Informationen zu den Rodel- und Skipisten sowie den Langlaufloipen und Schneewanderwegen in der Region einholen möchte, kann für die aufgeführten Eifel-Orte natürlich auch das jeweilige "Schneetelefon" nutzen.

Skigebiet Hohe Acht - Jammelshofen (Kaltenborn)

An der Hohen Acht, mit 747 Metern der höchste Berg der Eifel, werden bei Schneewetter traditionell gute Wintersport-Bedingungen vorausgesagt. Das kleine Skigebiet befindet sich im Kaltenborner Ortsteil Jammelshofen, in der Nähe des Nürburgrings. Drei Pisten mit leichtem und mittlerem Schwierigkeitsgrad stehen zum Skifahren und Snowboarden bereit. Gleich neben dem Skihang befinden sich die Rodelpiste vom Berghotel in Richtung Jammelshofen und der Einstieg in verschiedene Langlauf-Loipen (5, 4 und 2,5 Kilometer). Die Ski-Lifte in der Nähe vom Waldhotel in Jammelshofen sind werktags bei ausreichenden Schneebedingungen von 13 bis 17 Uhr in Betrieb - an Samstagen und Sonntagen jeweils von 9 bis 17 Uhr.

Schneetelefon: 02691/7741

02691/7741 Preise für die Lifte (20- / 10-Punktekarte): Erwachsene 9 / 5 Euro, Kinder 5 / 3 Euro

(20- / 10-Punktekarte): Erwachsene 9 / 5 Euro, Kinder 5 / 3 Euro Weitere Infos: www.kaltenborn-eifel.de

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von GoogleMaps angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von GoogleMaps. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von GoogleMaps, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Ski-Rundwanderweg in Nettersheim

Für Langlauf-Fans hat auch die kleine Gemeinde Nettersheim etwas zu bieten. Bei ausreichend Schnee kann man hier in den acht Kilometer langen Ski-Rundwanderweg zwischen Nettersheim und Marmagen einsteigen.

Schneetelefon: 02486/1246 oder per E-Mail: naturzentrum@nettersheim.de

02486/1246 oder per E-Mail: naturzentrum@nettersheim.de Weitere Infos: www.nettersheim.de

Rodeln und Langlaufen in Blankenheim-Nonnenbach

Wer gern im Café sitzt und seinen Kindern beim Schlittenfahren zusehen möchte, ist im Blankenheimer Ortsteil Nonnenbach genau richtig. Dort gibt es einen kleinen Rodelhang für Kinder direkt neben dem Waldcafé Maus. Auch Langlauf ist dort möglich, gespurte Loipen gibt es allerdings nicht. Im Café können Langlauf-Sets (Ski, Stöcke und Schuhe) sowie Schlitten ausgeliehen werden.

Skifahren, Rodeln oder Spazieren in Michelsberg (Bad Münstereifel)

Das Skigebiet Michelsberg (588 Meter) bei Bad Münstereifel lädt sowohl Rodel- als auch Skifans ein. Es ist besonders bei Familien ein beliebtes Ausflugsziel. Neben den Aktivitäten auf den Pisten können auch Winterwanderungen auf gut ausgebauten Wegen rund um den Hausberg von Bad Münstereifel unternommen werden. Parken kann man auf den Plätzen "Decke Tönnes" und "Bleielsnück", aber auch unterhalb des Michelsberges.

Skifahren und Rodeln in Arft

Einen Katzensprung von der Hohen Acht entfernt liegt die Wintersportanlage Arft. Dort bieten sich an schneereichen Tagen gute Ski- und Rodelverhältnisse. Neben verschiedenen Pisten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden bietet das Wintersportgebiet in Arft eine 450 Meter lange Rodelbahn sowie einen Ski- und Snowboard-Funpark. Die Liftanlage läuft Montag, Mittwoch und Freitag von 17 bis 21.30 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 16 bis 20.30 Uhr, am Samstag von 12 bis 16.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16.30 Uhr.

Schneetelefon: 02655/3539

02655/3539 Preise für die Lifte (10er-Karte / Tageskarte / Tageskarte ab 19/18 Uhr): Erwachsene 5 / 9 / 7 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre 4 / 7 / 5 Euro

(10er-Karte / Tageskarte / Tageskarte ab 19/18 Uhr): Erwachsene 5 / 9 / 7 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre 4 / 7 / 5 Euro Weitere Infos: www.arft.eu

Skifahren und Rodeln im Gebiet „Weißer Stein“ (Hellenthal)

Das Wintersportgebiet "Weißer Stein" bei Hellenthal lädt ebenfalls zum Rodeln und Skifahren sowie zum Langlauf ein. Die Abfahrtspiste ist 550 Meter lang, die Rodelstrecke 350 Meter. Die Ski- und Rodel-Lifte fahren bei guten Schneebedingungen werktags und samstags ab 11 Uhr sowie sonntags ab 10 Uhr. Auf Langläufer warten bei ausreichenden Schneeverhältnissen mehrere gespurte Loipen. Am Parkplatz „Weißer Stein“ können Wintersportgeräte ausgeliehen werden.

Ski- und Rodelgebiet Hollerath (Hellenthal)

640 Meter hoch liegt das Ski- und Rodelgebiet Hollerath - ganz in der Nähe vom Hellenthaler Skigebiet "Weißer Stein". Die Piste ist etwa 350 Meter lang und die Rodelbahn 150 Meter. Es gibt bei optimalen Schneeverhältnissen 7,8 Kilometer beschilderte und gespurte Loipen. Wer nicht auf die Pisten und Loipen möchte, kann die ausgeschilderten Winterwanderwege nutzen. Wintersportgeräte können im Ort Hollerath ausgeliehen werden.

Rodelhang Ramersbach, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Einen Rodelhang gibt es in Ramersbach, dem Höhenstadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dieser befindet sich direkt an der Landstraße L84 gegenüber dem Wanderparkplatz am Königsfelder Dreieck.

Monschau

Etwas weiter entfernt, nahe an der belgischen Grenze, liegt das Skigebiet Monschau. Eine Rodelwiese am Ortsteil Rohren bietet bei guten Schneebedingungen für Schlittenfans optimale Gegebenheiten. Drei Abfahrten und ein Übungshang locken Skifahrerinnen und Skifahrer. Für Langlauf-Fans stehen mehrere markierte Loipen zur Verfügung. Schlitten, Skier und Bikes können vor Ort ausgeliehen werden. Auch Pferdeschlittenfahrten und Schneeschuhwanderungen können in Monschau unternommen werden.

Schneetelefon: 02472/80480

02472/80480 Weitere Infos: www.monschauerland.de

Wintersportgebiet „Schwarzer Mann“ (Prüm)

Im Nordwesten von Prüm in der Eifel im Wintersportgebiet "Schwarzer Mann" gibt es neben einer 450 Meter langen Rodelbahn auch eine Kinderrodelbahn. Die Rodelbahn verfügt über einen eigenen Lift. Zudem gibt es zwei alpine Skiabfahrten von 700 und 800 Metern Länge mit zwei Schleppliften sowie gespurte Langlauf-Loipen von 10 Kilometer Länge. Den Schlittenverleih findet man in der Gaststätte "Blockhaus" am Ende der Abfahrten. Für Tagesbesucher steht dort auch ein großer Parkplatz zur Verfügung.

Rodeln im Wiedtal

Direkt am Westerwald-Steig in Hausen/Wied steht die Malberg-Hütte. Unmittelbar an der Hütte befindet sich bei entsprechendem Schneefall ein Rodelhang. Die Skipiste auf dem Malberg ist nicht mehr in Betrieb. Die Gegend eignet sich auch zum Wandern und anschließender Einkehr in der Malberg-Hütte (nur mit Reservierung).

Kontakt: 02638 946731

02638 946731 Weitere Infos: malberg-huette.de

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt ein Ort in der Auflistung? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga.de.

(ga)