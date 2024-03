Sport im Freien Kennen Sie diese Laufstrecken in Bonn und der Region?

Ein Klassiker in Bonn – wie in beinahe jeder Stadt am Fluss – ist die Brückenrunde. Besonders motivierte Läufer können sich die große Brückenrunde vornehmen. Gestartet werden kann irgendwo am Rheinufer, beispielsweise an der Kennedybrücke in Beuel. Dann geht es am Rhein entlang Richtung Süden, über die Konrad-Adenauer-Brücke, durch die Rheinaue und auf der Bonner Seite vorbei an Posttower, ehemaligem Regierungsviertel, Altem Zoll und Römerbad bis zur Nordbrücke. Hier tummeln sich an sonnigen Tagen Läufer, Inliner, Radfahrer und Spaziergänger – gut, dass das Rheinufer hier reichlich Platz für alle bietet.