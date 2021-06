Aufführungen unter Corona-Regeln : Karl-May-Spiele Elspe finden als Modellprojekt statt

Elspe Die Karl-May-Spiele in Elspe finden dieses Jahr trotz Corona statt. Die Spiele sollen als Modellprojekt durchgeführt werden. Die Veranstalter haben besondere Vorkehrungen getroffen, es gelten zudem besondere Regeln.

Die Karl-May-Spiele in Elspe finden dieses Jahr trotz Corona als Modellprojekt statt. Vom 2. Juli bis zum 5. September kämpfen Winnetou und Old Surehand auf der Naturbühne im Sauerland gegen den Ölprinzen. Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg waren dagegen wegen Corona abgesagt worden.