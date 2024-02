Tipps für Karnevalsmuffel So können Sie den närrischen Tagen entkommen

Um dem Karneval in Bonn und der Region zu entfliehen, besteht die Möglichkeit eines Shoppingtrips in eines der Outletcenter in den Niederlanden an der Grenze zu Deutschland - zum Beispiel in Roermond. Dort gibt es über 150 Shops. Also genügend Zeit mitbringen. Markenware gibt es dort zu einem günstigeren Preis als im Laden. Auch in Bonn und der Region gibt es zahlreiche Outlet-Shops. Wie wäre es mit einem Ausflug nach Bad Honnef oder Bad Münstereifel?