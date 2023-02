Events in Bonn und der Region : Karneval, Kunst und Geschichte: Tipps für das Wochenende

Der Bonner Straßenkarneval beginnt an diesem Wochenende. Foto: Meike Böschemeyer/MEIKE BOESCHEMEYER

Service Bonn/Region Das Springmaus-Festkommitee ist „janz jeck“, der Bonner Straßenkarneval geht mit den ersten Zügen an den Start und Neu-Detektive machen sich auf die Spuren der Spionage in Bonn. Diese und weitere Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region im Überblick.

Jecke Zeiten in Bonn: Das Springmaus-Festkomitee gibt Nachhilfestunden in Sachen Karneval und der Geisterzoch in Kessenich gibt am Freitagabend den Startschuss für den Straßenkarneval, gefolgt von zahlreichen Partys. Doch auch Karnevalsmuffel müssen an diesem Wochenende nicht zu Hause bleiben: Das Schauspielhaus ehrt das Hotel Godesberg, Statt-Reisen schickt Teilnehmer auf eine Tour quer durch Bonn, die Ausstellung „Druckstelle“ öffnet ihre Türen und junge Künstlerinnen und Künstler können die Technik des 3-D-Porträts erlernen.

Janz Jeck

In der Woche vor Karneval bietet das Springmaus-Festkomitee mit improvisierten Humor eine durchschlagende Einführung in den Brauchtum des Karnevals an. Ob Heavy Metal Versionen von bekannten Karnevalshits oder endlich „eimol Prinz zo sin“: Von der Rathausstürmung bis zum Aschekreuz können Zuschauer Karneval in unter vier Stunden mitgestalten.

Wo: Haus der Springmaus, Frongasse 8, 53121 Bonn

Haus der Springmaus, Frongasse 8, 53121 Bonn Wann: Freitag, 10. Februar, 20 Uhr

Freitag, 10. Februar, 20 Uhr Tickets: 30 Euro (ermäßigt 24.20 Euro)

Hotel Godesberg

Nach dem Erfolg des Zweiteilers „Das Weiße Haus am Rhein“ inszeniert nun auch Rainald Grebe skurrile, berührende und historische Momente rund um das Hotel Godesberg. Mithilfe von Zeitzeugen, Archiven, Alteingesessenen und Zugezogenen schuf er ein Stück voller Begegnungen mit der Vergangenheit, sowie Ereignissen und Skandalen rund um das berüchtigte Hotel.

Wo: Schauspielhaus Bad Godesberg, Theaterplatz 4, 53177 Bonn

Schauspielhaus Bad Godesberg, Theaterplatz 4, 53177 Bonn Wann: Freitag, 10. Februar, 19.30 Uhr

Freitag, 10. Februar, 19.30 Uhr Eintritt: Restkarten gibt es ab 23 Euro

Spionage in Bonn

Teilnehmer dieser Führungen begeben sich auf eine spannende Jagd durch Bonn, um ein verlorenes Manuskript zu finden, das nichts geringeres als die Namen aller in Bonn tätigen Spione umfasst. Heiße Fährten, merkwürdige Gestalten, tote Briefkästen und geheime Treffpunkte machen die Führung zum perfekten Detektivspiel. Erfolg ist am Ende nur einem eingespielten Team vergönnt.

Treffpunkt: vor dem Café Müller-Langhardt, Markt 36, 53111 Bonn

vor dem Café Müller-Langhardt, Markt 36, 53111 Bonn Wann: Freitag, 10. Februar, 16 bis 18.30 Uhr

Freitag, 10. Februar, 16 bis 18.30 Uhr Tickets: 24 Euro (ermäßigt 19 Euro). Anmeldungen unter 0228/654553 oder info@stattreisen-bonn.de.

3D-Porträts modellieren

Auguste Rodin, Donatello und Michelangelo prägten die Maßstäbe auf dem Gebiet von Skulptur und Plastik. Die lebensnahen Plastiken menschlicher Figuren faszinieren noch heute Tausende Menschen. Das Modellieren von Anatomie, Proportionen und Mimik stellt eine besondere Kunst dar, die junge Künstlerinnen und Künstler am Wochenende entdecken können. Im Zuge des Workshops modellieren die Teilnehmer mit einem individuellen Ausdruck ein 3-D-Porträt aus Ton.

Wo: Jugendkunstschule im arte fact, Heerstraße 84, 53111 Bonn

Jugendkunstschule im arte fact, Heerstraße 84, 53111 Bonn Wann: Samstag, 11. Februar, 10 Uhr und Sonntag, 12. Februar, 14.30 Uhr

Samstag, 11. Februar, 10 Uhr und Sonntag, 12. Februar, 14.30 Uhr Kosten: 60 Euro zzgl. Materialkosten, Anmeldungen werden unter kontakt@artefact-bonn.de entgegengenommen.

60 Euro zzgl. Materialkosten, Anmeldungen werden unter kontakt@artefact-bonn.de entgegengenommen. Hinweis: Der Kurs richtet sich an Kinder im Alter von 9 bis 14 Jahren.

Vernissage: "Druckstelle“

Holzschnitte, Linoldrucke, Prägedrucke, Radierungen: Das Spektrum moderner Drucktechniken ist umfangreich. Fünf Künstlerinnen und Künstler stellen ihre druckgrafischen Werke in der Galerie 62 aus. Am Sonntag laden sie ab 16 Uhr zur Vernissage ein.

Wo: Galerie 62, Germanenstraße 62, 53175 Bonn

Galerie 62, Germanenstraße 62, 53175 Bonn Wann: Sonntag, 12. Februar, 16 bis 18 Uhr

Sonntag, 12. Februar, 16 bis 18 Uhr Eintritt: kostenfrei

Karnevalsveranstaltungen am Wochenende

Kessenich Kult Karneval: Freitag, 10. Februar ab 17 Uhr, Festzelt an der Nikolauskirche Kessenich, Tickets ab 15 Euro

Samstag, 11. Februar ab 17 Uhr, Dottendorferstraße 41, 53129 Bonn, keine Anmeldung erforderlich Öffentliches Kinderkostümfest: Freitag, 10. Februar ab 16 Uhr, Zeughaus Bonner Stadtsoldaten-Corps, Tickets gibt es im Brückenforum Bonn-Beuel

Freitag, 10. Februar ab 16 Uhr, Zeughaus Bonner Stadtsoldaten-Corps, Tickets gibt es im Brückenforum Bonn-Beuel Muffendorfer Karnevalsparty: Freitag, 10. Februar ab 20 Uhr, Haus der Bergfunken, Am Helpert 36, Bonn

Freitag, 10. Februar ab 20 Uhr, Haus der Bergfunken, Am Helpert 36, Bonn Karnevalsshopping mit dem Bonner Prinzenpaar Prinz Christoph II. und Bonna Nadine I. durch die Bonner Innenstadt: Samstag, 11. Februar ab 10 Uhr, Bonner Innenstadt

Samstag, 11. Februar ab 17 Uhr, Dottendorferstraße 41, 53129 Bonn, keine Anmeldung erforderlich After-Zoch-Party : Samstag, 11. Februar ab 16 Uhr, Festzelt Dorfplatz Mehlem

Samstag, 11. Februar ab 16 Uhr, Festzelt Dorfplatz Mehlem Karnevalszüge In Bonn: Kessenich, Graurheindorf, Mehlem, Tannenbusch und Schweinheim

