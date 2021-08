Sommerserie „Rheinische Landpartie“ : Kletter-Empfehlungen für Nervenkitzel

Ab August kann man an der Müngstener Brücke klettern. Foto: dpa/David Young

Serie Düsseldorf Ob in der Tarzanschaukel oder an der Zipline: Einige Freizeitaktivitäten sorgen für einen schnelleren Puls. Sechs Empfehlungen für Nervenkitzel in NRW und in den Niederlanden.



Von Julia Siegers

1. Fun Forest in Tegelen

Wie der Name verrät, wird auch im Fun Forest im Wald zwischen Baumwipfeln geklettert – und das nicht nur über Holzstege und Seilbrücken, sondern auch durch ein aufgehängtes Auto, per Skateboard über eine Drahtseilkonstruktion oder durch eine Tür. Sieben Parcours von vier bis 15 Metern Höhe steigern sich im Schwierigkeitsgrad, von Tarzanschaukel bis Kletterwand ist viel geboten, Spaß machen die langen Ziplines. Mindestkörpergröße 1,30 Meter, zwei Mini-Trails für Kinder ab fünf Jahre und einem Meter Größe, Kletterzeit drei Stunden.

Infos und Tickets (vorab buchen!) unter www.funforest.nl/de/fun-forest-­venlo. Verlengde Trappistenweg, NL-5932 ND, Tegelen (beim Spielpark Klein-Zwitserland)

2. Kletterpark im Alpenpark Neuss

70 herausfordernde Stationen in sieben Parcours zwischen drei und neun Meter Höhe warten im Kletterpark auf dem Gelände der Skihalle in Neuss. Dabei wird auch übereinander geklettert, natürlich immer gut gesichert mit Helm und Klettergurt. Am Schluss winkt eine zackige Abfahrt mit der Seilrutsche, nachdem man über schön wackelige Holzstege, Autoreifen oder durch Seilschlingen geklettert ist oder sich an dicken Tauen entlanggehangelt hat. Starten kann man ab sechs Jahren im Kinderparcours, Mindestkörpergröße 1,10 Meter, Kletterzeit zwei Stunden.

Ticket-Bestellung nur online im Voraus, www.alpenpark-neuss.de, An der Skihalle 1, 41472 Neuss.

3. Kletterpark Adventure Valley

Direkt hinter der deutsch-niederländischen Grenze bei Aachen lockt neben der Skihalle Snow World das Adventure Valley. Zwei originelle und herausfordernde Routen (auch von der Länge her) führen in luftige Höhen von acht und zwölf Metern. Für weiteren Nervenkitzel sorgen fast 1000 Meter Ziplines (ab 1,60 Meter Körpergröße) sowie die Sommerrodelbahn Alpine Coaster. Kinder ab 1,20 Meter Körpergröße klettern nur in Begleitung eines Erwachsenen, ab 1,40 Meter Körpergröße ist freies Klettern erlaubt.

Infos und Tickets (vorab buchen!) unter www.snowworld.com/landgraaf/de/kletterpark, Witte Wereld 1, NL-6372 VG Landgraaf

4. Hochseilparcours in Duisburg

Eine ehemalige Gießhalle und ein stillgelegter Hochofen sind Schauplatz eines einzigartigen Hochseilparcours – wobei hoch wirklich hoch meint: Am Ende steht man in 50 Meter Höhe über dem Ruhrgebiet, nachdem man außen (!) am Hochofen nach oben geklettert ist. Vor der grandiosen Aussicht sind noch abenteuerliche Seilkonstruktionen zu bezwingen, klettert man über Blechtonnen-Elemente oder rutscht am Seil hängend hoch über dem Boden zur nächsten Plattform. Geführte Tour in Begleitung erfahrener Profi-Kletterer, spezielle Vorkenntnisse nicht erforderlich.

Buchung vorab erforderlich, Informationen und Termine im Internet unter www.­­power-­­­ruhr­­gebiet.­­de, ab 16 Jahren, Mindestkörpergröße 1,55 Meter, Landschaftspark Duisburg Nord, Emscherstraße 71, 47137 Duisburg

5. Kletterkirche Mönchengladbach

Wo früher Gottesdienste gefeiert wurden, klettert man heute auf 1300 Quadratmeter Fläche im Einsteiger-, Fun- und Extrembereich die Wände hoch in außergewöhnlichem Ambiente. Es geht in bis zu 13 Meter Höhe, inklusive Vorsprüngen und Überhängen, sodass für alle Kenntnisstufen etwas geboten ist. Im Außenbereich kann man seine Balancierkünste zum Beispiel auf Slacklines in verschiedenen Höhen unter Beweis stellen. Für das sportliche Vergnügen sollte man entsprechende Kleidung und bequeme (Hallen-)Turnschuhe mitbringen.

Infos unter ­www.­­kletterkirche.­­de, Ticket-Reservierung nicht zwingend erforderlich, Wartezeit einplanen, Nicodemstraße 36, 41068 Mönchengladbach

6. Brückensteig Müngstener Brücke

Ein Klettersteig der besonderen Art ist seit 1. August mit geführten Touren in Solingen zugänglich. Hinauf auf den Stahlbogen von Deutschlands höchster Eisenbahnbrücke, die auch eines Tages Unesco-Weltkulturerbe werden könnte, steigt man über viele, viele Stufen, bevor man aus etwa 100 Meter Höhe die spektakuläre Aussicht über den Müngstener Brückenpark und das Tal der Wupper genießen kann – Gruppenfoto inklusive. An der Brücke gibt es die Industriekultur buchstäblich zum Anfassen für bis zu zwölf Personen gleichzeitig. Für den Aufstieg genutzt wird ein Wartungsweg. Kinder zwischen sechs und 14 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen, Dauer etwa zweieinhalb Stunden, keine Klettererfahrung erforderlich, festes Schuhwerk und bequeme Kleidung mitbringen.

Buchung zwingend vorab erforderlich unter www.brueckensteig.de, Müngstener Brückenweg 71, 42659 Solingen