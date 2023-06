Vier Jungtiere geboren Erdmännchen-Nachwuchs im Kölner Zoo

Nachwuchs bei den Erdmännchen im Kölner Zoo: Wie der Zoo am Donnerstag mitteilte, hat die Clan-Anführerin „Babetje“ der Erdmännchen im Kölner Zoo Anfang Mai vier Jungtiere zur Welt gebracht. „Babetje“ kam 2019 aus den Niederlanden nach Köln und eroberte schnell die Führungsrolle in der 22-köpfigen Gruppe von Erdmännchen, so der Zoo. Mehrmals pro Jahr wirft sie zwischen zwei und fünf Jungtiere.