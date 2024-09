Kurz mal weg Ruhrgebietswandertag und Fluss-Touren: Fünf Tipps für Ausflüge

Die Nahe, der Glan: Die beiden Flüsse in Rheinland-Pfalz sind verwandt, bei Odernheim mündet der Glan in die Nahe. Und beide haben ein gemeinsames Hobby, wenn man so will: Fluss-Touren. Auf der Nahe geht es eher sportlich zu, bei Bad Kreuznach passieren Kanuten die 200 Meter hohe Steilwand des Rotenfels und irgendwann auch Stromschnellen. Doch der kleine Glan muss sich keineswegs verstecken. In Meisenheim begeben sich die Flusswanderer auf eine elf Kilometer lange Tour, die in gemütlichen drei Stunden an üppig bewachsenen Ufern entlangführt (Foto). Eine familienfreundliche Angelegenheit. Besonders empfehlenswert ist darüber hinaus ein Spaziergang durchs mittelalterliche Meisenheim.