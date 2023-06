Konzertreihe des General-Anzeigers Willkommen im GA-Sommergarten

Die Open-Air-Saison hat auch in Bonn begonnen, und dabei darf eine Veranstaltungsreihe nicht fehlen: Auch in diesem Jahr werden in der Reihe „GA-Sommergarten“ vier Konzerte auf dem Dach der Bundeskunsthalle stattfinden, energiegeladen und mitreißend, vielfältig und vor allem kostenlos. Ab dem 25. Juni werden alle zwei Wochen jeweils Sonntags von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr Formationen aus der Region für Stimmung sorgen – und die Auswahl kann sich wie schon in den vergangenen Jahren sehen lassen.