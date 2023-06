GA gelistet Kostenlose Aktivitäten mit Kindern in Bonn und Umgebung

Die Bibliothek ist ein idealer Ort, um sich bei warmem Wetter in Ruhe mit spannenden Geschichten zurückzuziehen. Die Stadtbibliothek Bonn bietet ein umfangreiches Programm für Kinder. Hier können kleine Bücherwürmer an Lesungen, Bastelworkshops und Vorlesestunden teilnehmen. Besonders beliebt ist auch das Bilderbuchkino in der Stadtbibliothek Dottendorf, das einmal im Monat stattfindet.