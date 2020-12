GA gelistet : Diese Kultkneipen in Bonn laden zum Verweilen ein

Stefan Bernhard ist der Geschäftsführer vom James Joyce Pub Foto: Horst Müller

Bonn Wohin geht der Bonner Student mit Bierdurst und wo ist die Stammgesellschaft noch in Feierlaune? Wir haben die kultigsten Kultkneipen im Überblick.



Was sind die Kneipen mit Kultstatus in Bonn? Wir haben uns in der Redaktion des General-Anzeigers umgehört und eine sehr subjektive – aber dennoch aussagekräftige – Ergebnisliste zusammengestellt:

Pawlow

Morgens beginnt der Tag im Pawlow mit einem leckeren Frühstück – der Milchkaffee ist stadtbekannt. Die Außenterrasse lädt zum Verweilen ein, bis sich das Café in eine Kneipe mit Elektro-, 60's- und Punkmusik verwandelt.

Adresse: Heerstraße 64, Bonn

Öffnungszeiten: sonntags bis donnerstags von 10 bis 2 Uhr, freitags und samstags von 10 bis 5 Uhr

Limes

Das Limes ist die richtige Adresse für Bierliebhaber und solche, die es noch werden wollen. 50 Biersorten stark ist das Sortiment und Tagesspecials bieten immer eine gute – und günstigere – Abwechslung. Wer sich zwischendurch noch "sportlich" betätigen möchte, kann beim Kickern seine Energie rauslassen.

Adresse: Theaterstraße 2, Bonn

Öffnungszeiten: montags bis samstags ab 19 Uhr, sonntags geschlossen

Namenlos

Eine gemütliche Stimmung, Kickertische und Events wie Singer-Songwriter-Konzerte machen das Namenlos zu einer wichtigen Adresse des Bonner Nachtlebens. Auch Bundesligaspiele werden dort gezeigt.

Adresse: Bornheimer Straße 20/22, Bonn

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 20 bis 2 Uhr, freitags von 20 bis 4 Uhr, samstags von 15 bis 4 Uhr und sonntags von 20 bis 1 Uhr

Babel

In der gemütlichen Altstadtkneipe gibt es nicht nur allerlei Getränke zu genießen, sondern auch ein besonderes Kneipenfeeling samt Fußballübertragung. Wegen des schönen Ambiente mit uriger Holzeinrichtung ist das Babel nicht nur bei jungen Studenten beliebt.

Adresse: Breite Straße 67, Bonn

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 19 bis 1 Uhr, Freitags von 19 bis 3 Uhr, samstags von 15 bis 3 Uhr und sonntags von 15 bis 1 Uhr

Wache

Die Wache ist Programm. Musikalisch sorgt vor allem Rock'n'Roll für ausgelassene Stimmung, aber auch die täglichen Eventspecials wie Bingo-Tage, Kickerturniere oder ein Pub-Quiz machen die Wache zur bekannten Studi- und Party-Bar. Sonntags gibt es alle Whisk(e)ys zum halben Preis.

Adresse: Heerstraße 142, Bonn

Öffnungszeiten: täglich von 19 bis 5 Uhr

Nyx

Im Herzen der Alstadt liegt das Nyx. In der Kneipe schmecken Bier, Wein und Schnaps in urigem Ambiente. Wer nebenbei auch noch sein Tanzbein schwingen möchte, ist in den hinteren Räumlichkeiten richtig und bewegt sich dort zur Musik. Täglich öffnet die Kultkneipe von 19 Uhr bis in die frühen Morgenstunden ihre Pforten.

Adresse: Vorgebirgsstraße 19, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: täglich ab 19 Uhr

Billa-Bonn

Das Billa-Bonn ist vor einiger Zeit erneut umgezogen, bleibt allerdings eine beliebte Kneipe in der Bonner Altstadt. Vom Zapfhahn gibt es neben irischen Bieren auch Kösch und Pils. Gegen den kleinen Hunger bietet die Kultbar kleine Snacks an. Musikalisch bietet die Kneipe alles zwischen 80er-Rock und Pop sowie etwas Metall.

Adresse: Wolfstraße 6, Bonn

Öffnungszeiten: täglich von 19 bis 1 Uhr, freitags und samstags von 19 bis 3 Uhr.

Tresor

Der Tresor bezeichnet sich selbst als Anlaufstelle für alle nachtaktiven Seelen auf der Suche nach Heavy Metal und Hard Rock in Bonn. Der Name ist Programm: Im Tresor tönen AC/DC, Iron Maiden, Metallica und andere Schwermetaller aus den Boxen. Für alle, die mitgrölen, gibt es neben Fassbier auch eine Auswahl von über 40 Whiskysorten, um die Stimmbänder zu ölen. Ein Dartautomat, ein Kicker und verschiedenen Kneipenspiele runden das Programm ab.

Adresse: Wolfstraße 11, Bonn

Öffnungszeiten: dienstags bis samstags ab 19 Uhr, sonntags und montags geschossen

Blow up

Seit einiger Zeit erstrahlt das Blow Up in neuem Licht: Die Traditionskneipe ist nach vielen Jahren aus ihrer Location im Viktoriakarree in neue Räumlichkeiten an der Sterntorbrücke umgezogen. Musik, Getränke und Flair sind dieselben geblieben – nur spiegelverkehrt und im Keller.

Adresse: Sterntorbrücke 7, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 22 bis 5 Uhr, freitags und samstags von 22 bis 6 Uhr, Sonntags geschlossen

Irish Pubs & Lokales

Zebulon

Am Stockentor und somit in direkter Nähe zum Hofgarten liegt das Zebulon ideal für ein Feierabendbier. Dort treffen junge Studenten auf die gehobene Stammgesellschaft. "Leise war gestern" heißt es auf der Facebookseite. Es locken Tagesspecials und Rock'n'Roll.

Adresse: Stockenstraße 19, Bonn

Öffnungszeiten: montags bis Freitags von 16 bis 1 Uhr, samstags von 12 bis 1 Uhr und sonntags von 15 bis 23 Uhr

The Fiddlers

Irish-Pub-Atmosphäre mitten in Endenich – das verspricht das Fiddlers. Kräftiges Schwarzbier aus Irland oder aber ein erfrischendes Kölsch schmecken dort bei Live-Musik, Quiz-Abenden, Karaoke oder Comedy-Veranstaltungen. Der Pub strahlt außerdem offiziell Fußball aus. Leckerbissen wie Fish & Chips, Burger, Pasta und Salate sind ebenfalls auf der Karte zu finden.

Adresse: Frongasse 9, 53121 Bonn

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 17 bis 1 Uhr, freitags von 17 bis 2 Uhr, samstags von 15 bis 2 Uhr un sonntags von 15 bis 24 Uhr

James Joyce IrishPub

Eine große Auswahl an Whiskey- und Biersorten, leckeres Essen, Billiard, Dart und Sportübertragung – dafür steht das James Joyce. Von sonntags bis donnerstags gibt es wechselnde Tagesangebote.

Adresse: Mauspfad 6-10, Bonn

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 18 bis 2 Uhr, freitags und samstags von 18 bis 3 Uhr und sonntags von 18 bis 1 Uhr

Zum Römerkanal

Wer nach einer typischen Dorfkneipe mit guter Küche sucht, ist im Restaurant Zum Römerkanal in Buschhoven genau richtig. Gutes Essen und eine urige Atmosphäre laden zum Verweilen ein.

Adresse: Alte Poststraße 77, 53913 Swisttal

Öffnungszeiten: dienstags geschlossen

Das empfehlen GA-Leser

Die Leser und User des General-Anzeigers empfehlen außerdem folgende Kneipen: