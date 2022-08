Kurz mal weg : Fünf Tipps für sommerliche Ausflüge in die Region

Die Frankfurter Skyline: Rechts das Liebighaus am Main, in dem Besucher beim Museumsuferfest 3000 Skulpturen bestaunen können. Foto: visitfrankfurt, David Vasicek/David Vasicek

Bonn Ochs am Spieß in Frankfurt und Kioskkult beim Tag der Trinkhallen im Ruhrgebiet - nur zwei Möglichkeiten, im August die Region zu erkunden. Mehr Ausflugstipps aus der Reihe „Kurz mal weg“.



Von Heinz Dietl

Darum ist es am Main so schön - Sommerprogramm in Frankfurt

In der heimlichen Hessen-Hauptstadt Frankfurt überschlagen sich im August die Ereignisse. Gleich am ersten Wochenende (5.-8.8.) pilgern Frankfurter und Gäste ans Mainufer zum Mainfest, das auf die Einweihung der Dreikönigskirche am 23. Juli 1340 zurückgeht. An Fahrgeschäften herrscht kein Mangel, auch die Gastronomen fahren groß auf. Es gibt Ochs am Spieß und – wie anno 1340 – Wein aus dem Gerechtigkeitsbrunnen. Ein Höhepunkt ist das Fischerstechen (7.8., 16 Uhr).

Und täglich fließt der Ebbelwoi: Am 12. August startet auf dem Roßmarkt das Apfelweinfestival, bis zum 21. August dauert die Huldigung des hessischen Nationalgetränks. Die Beigabe von Limo oder Sprudel ist allerdings erlaubt. Es folgt das Museumsuferfest (26.-28.8.). 20 Museen am Mainufer gestalten ein publikumswirksames Kulturprogramm. Spektakulär ist die zweitägige Regatta mit Drachenbooten. Und zum Finale knallt ein Feuerwerk.

Das Foto zeigt die Frankfurter Skyline, den Main und rechts das Liebighaus, das ebenfalls am Museumsuferfest teilnimmt. Das Haus hütet 3000 Skulpturen aus der Zeit vom Alten Ägypten bis zum Klassizismus. Es ist noch einiges mehr los: Das Frankfurter Freilichtkino zeigt Kinohits am Alten Polizeipräsidium (bis 21.8.); im Palmengarten spielen Musiker unter Palmen (Sängerin Mogli, 2.8.), und der Rheingauer Weinmarkt (31.8.-9.9.) in der beliebten Freßgass widmet sich dem richtigen Wein.

Info: Anreise ICE ab Siegburg 1 Stunde (53,90 Euro). Oder 9-Euro-Ticket ab Bonn Hbf in drei Stunden; Tel. (069) 24 74 55 400; www.frankfurt-tourismus.de

Gaukler auf der Festung in Koblenz

Ein Tipp für Kurzentschlossene: Die Festung Ehrenbreitstein in Koblenz verwandelt sich an diesem Wochenende (30./31.7.) in eine „Gauklerfestung“. Beim 31. Internationalen Gaukler- und Kleinkunstfestival bespielen rund 150 Gaukler, Akrobaten und Comedians gleich mehrere Bühnen. Das argentinische Duo Per Se Company mischt Akrobatik mit Humor, die Berlinerin Leonie Koerner tanzt mit einem dünnen Reifen namens Cyr Wheel, der New Yorker Jeff Hess schneidet Grimassen. Originelle Walk Acts marschieren übers Gelände. Es gibt eine Bühne für deutsche Comedians und am Sonntag (11 Uhr) sogar eine Gauklermesse. Das Tagesticket für Erwachsene kostet 15 Euro, mit Seilbahnnutzung 23,50 Euro (Kinder 7,50 und 11,50 Euro).

Entspannt radeln im Hunsrück

Ein Radweg, der das Moselufer mit den Höhen des Hunsrück verbindet, schreckt im ersten Moment vielleicht ab. Zu steil. Aber: Die Route von Trier-Ruwer nach Hermeskeil verläuft auf der Trasse der historischen Hochwaldbahn, die Steigungen halten sich in Grenzen. Heißt: Auf 48 Kilometern tun 400 Höhenmeter nicht weh, auf dem E-Bike eh nicht. Man kann die Tour auch in Hermeskeil starten. So oder so: Zurück geht es mit dem Radbus. Auch deshalb gilt der Weg als familienfreundlich. Zumal es unterwegs viel zu sehen gibt: 20 Brücken, viel Wald und Wiese, auch Weinberge, dann das Tal der Ruwer, eine alte Lokomotive und ein Abenteuerspielplatz. Und die Mosel, und Trier.

Info: Tel. (06543) 50 77 00; www.hunsruecktouristik.de

Buntes Programm beim „Tag der Trinkhallen“ im Ruhrgebiet

Das Ruhrgebiet feiert ein altes Kulturgut. Nach 2016 und 2018 gibt es erneut einen „Tag der Trinkhallen“, und zwar flächendeckend. Am 6. August präsentieren 50 ausgewählte Buden von 15 bis 22 Uhr ein buntes Programm. Rund 250 Künstler und andere Kreative wirken mit. In der 110 Jahre alten Bude „Kioskistkult“ in Bottrop ist der Kabarettist Johannes Flöck zugange, die „Bude 116einhalb“ in Dortmund zeigt alte Filme aus dem Viertel, und bei Rosita Zaubi (Foto) in Duisburg stehen die Zebras im Mittelpunkt: In „Rosi’s Stübchen“ werden Legenden des MSV Duisburg von alten Heldentaten erzählen. „Die Veranstaltungen sind auch für Gäste von auswärts eine tolle Gelegenheit, um in die Tradition der Region einzutauchen, sagte Ruhr-Tourismus-Chef Axel Biermann bei der Programmpräsentation am Dienstag in Herne.

Info: Tel.(01806) 18 16 20; www.tagdertrinkhallen.ruhr

Beim Tag der Trinkhallen im Ruhrgebiet ist auch Rosita Zaubi Gastgeberin. Sie lädt am 6. August in „Rosi´s Stübchen“ ein. Foto: Henryk Brock

Weinpicknick am Mittelrhein

Der Weinort Leutersdorf (Foto) am Mittelrhein greift nach der Corona-Pause eine bewährte Idee wieder auf und lädt ein zum geselligen „Weinpicknick“ am 6. August. Schauplatz ist eine schattige Platanen-Allee direkt am Fluss. Besucher nehmen Platz an einer mehrere hundert Meter langen Tafel, oder sie legen sich eine Decke auf die Wiese. Das Prinzip: Der Eintritt ist frei, Gäste bringen ihre Speisen, Besteck und Teller selbst mit. Die Veranstaltung finanziert sich durch den Getränkeverkauf, im Ausschank sind Weine der lokalen Weingüter Emmerich, Hohn, Mehren, Mohr und Sturm. Dauer des Picknicks: 15 bis 23 Uhr.