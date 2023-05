Kurz mal weg Laacher See und Weinlounge: Tipps für Ausflüge

Still ruht der See? Von wegen. Am Ostufer blubbern kleine Blasen, sie zeugen von vulkanischen Aktivitäten am Laacher See. Minimal, aber doch aufregend. Der Mensch ist ebenfalls recht aktiv in der Vulkanregion Laacher See, wie dieses Stück Eifel gern genannt wird. Die einfachste Freizeitaktion drängt sich geradezu auf: Wandern. Einmal rund um den See, macht 13,8 Kilometer und enorm viel Spaß. Die beste Aussicht ergibt sich auf dem 23 Meter hohen Lydiaturm. Ein Besuch in der Abteikirche sollte sein, am besten mit Führung (Di-Sa 15 Uhr, Mai/Juni auch So 14 Uhr).