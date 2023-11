Kurz mal weg Beatles-Museum und Druidenstein: Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

„Ems liegt zwischen bewaldeten Hügeln … es gibt Promenaden und Gärten – und alles reizend“, schrieb Fjodor M. Dostojewski einst. Der russische Schriftsteller weilte vier Mal zur Kur in Bad Ems. Die Stadt an der Lahn blickt auf eine lange Tradition zurück. In der zentralen Römerstraße zieren Kaiser Wilhelm I. und Zar Alexander II. einen „Walk of Fame“. In den Abendstunden spielt die Musik allerdings auf der anderen Straßenseite. Dort macht das Café Yellow Submarine seinem Namen alle Ehre. Am langen Tisch am Fenster sitzen zehn Gäste und singen „Norwegian Wood“. Es folgen weitere Hits der Beatles. „Solche Szenen erleben wie hier häufiger“, sagt Inhaber Axel Ketterer (Foto). Der gelernte Einzelhandelskaufmann hat das Yellow Submarine 2009 eröffnet – als Musikcafé und Beatles-Museum. Und warum? „Mein Wohnzimmer war zu klein geworden.“ Axel (67) sammelt seit 1964 alles von den Fab Four. Auf zwei Etagen verteilen sich Singles, LPs, Kassetten, Fotos, Filmplakate und Bravo-Titelseiten in rekordverdächtiger Anzahl. „Von den Philippinen haben wir eine Schachtel Tesa-Film mit Beatles-Motiven“, sagt Axel. Das brachte den Super-Fan auf die Idee, die Exponate einfach mal zu zählen. Der Bad Emser Bürgermeister Oliver Krügel und sein Stellvertreter Frank Ackermann haben ihm beim Erfassen geholfen. Resultat: 10.002 Exponate. Das sollte für einen Eintrag im Guinnessbuch der Rekorde reichen. Der Antrag wird gerade geprüft.