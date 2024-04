Kurz mal weg Bahama Nights und Spargelfrühling: Fünf Tipps für Ausflüge

Die Oranier-Route führt in drei Etappen von Nassau nach Dillenburg, wo am 24. April 1533 der einflussreiche Fürst Wilhelm I. von Oranien zur Welt kam. Und weil die Holländer viel zur See gefahren sind, hat sich der Name Nassau weit verbreitet. Nassau ist sozusagen überall, mit der gleichnamigen Hauptstadt der Bahamas pflegen die Hessen eine lockere Städtepartnerschaft und feiern seit 15 Jahren im Sommer „Bahama Nights“ unten am Fluss, wo immer viele Boote liegen. Wandern und Radfahren sind zwar touristische Top-Themen im Tal, doch die Lahn gilt landesweit als beliebtester Fluss für Kanuwanderungen. Moderate Fließgeschwindigkeit, viele Campingplätze und Bootsverleiher: Die Logistik passt. Es gibt noch weitere Kicks: Der Haushaltsgeräte-Hersteller Leifheit hat seinen Sitz in Nassau – mit Werksverkauf mitten in der City. Das erklärt die vielen Passanten mit Wäschespinne auf der Schulter.