Lama, Esel und Alpaka : Diese Möglichkeiten zu Tierwanderungen gibt es in der Region

Saskia Teuber betreibt „Alpakas vom Haubachtal“. Foto: Dietmar Kanthak

Region Einmal mit Eseln, Lamas oder Alpakas wandern? Möglich ist das in der Region, denn viele Höfe und Organisationen bieten Tierwanderungen für die ganze Familie an. Wir geben einen Überblick.



Nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene ist es ein besonderes Erlebnis: Tierwanderungen mit Lamas, Alpakas oder Eseln. Wo dies in der Region möglich ist, zeigt diese Übersicht.

Alpakas des Westens in Windeck

Mit Alpakas spazieren gehen ist möglich beim Zuchthof der Familie Borrmann in Windeck. Dieser liegt am Erlebniswanderweg Sieg-Steig. Außerdem bietet Familie Borrmann Hofführungen an, und durch die Villa Alpaka gibt es auch die Möglichkeit, zu übernachten.

Alpaka-Wanderungen sind buchbar bei Steffi Hützen unter 0162/2524325 (erreichbar ab 17 Uhr oder über WhatsApp). Jedoch weisen die Veranstalter darauf hin, dass die Wanderungen an den Wochenenden bis November aktuell fast ausgebucht sind.

Adresse: Familie Borrmann, Rosterwiese 12, 51570 Windeck-Kohlberg

Wanderlamas in Rheinbach

In Hilberath gibt es bei Familie Unger Gelegenheit, mit Lamas zu wandern. Geführte Wanderungen führen als Tagestour durch die Tomburg und die Waldkapelle Rheinbach, als Halbtagestour durch das Vischeltal.

Adresse: Familie Unger, An der Burg 27b, 53359 Rheinbach – Hilberath

Obstwiesen Alpakas in Bad Münstereifel

Auch in Bad Münstereifel gibt es Alpakas: Wanderungen mit den Tieren bietet Ralf Hinkenjann, Inhaber von Obstwiesen Alpakas, an.

Adresse: Haus Hardt 22, 53902 Bad Münstereifel-Holzem

Alpakas vom Haubachtal in Much

Rund eineinhalb Stunden durch das Bergische Land wandern kann man mit den Alpakas vom Haubachtal. Mit einem gemeinsamen Picknick auf dem Heimathof der Tiere endet die Wanderung schließlich. Ein Highlight: Jeder Teilnehmer bekommt auch ein Paar Alpakasocken. Nur als Begleitung mitgehen dürfen Kinder bis zwölf Jahre. Außerdem können sie kein eigenes Alpaka führen.

Adresse: Ortsiefen 1, 54804 Much

Eselwandern in der Eifel

In einem Forsthaus am Fuße des Barsberges leben acht Wanderesel, mit denen man zusammen das Gelände erkunden kann. Wanderungen bietet Petra Landsberg an.

Adresse: Petra Landsberg, Am Barsberg 14, 53539 Bongard

Lamatherapie in Köln

Geführte Lama-Spaziergänge bietet Kira Berendonk im Kölner Süden und auf der Glessener Höhe an. Dabei dürfen die Teilnehmer sogar mit den Tieren ans Wasser gehen, denn die rund einstündige Wanderung führt am Rheinufer von Sürth entlang. Zwei bis drei Stunden dauert die längere Runde nahe Bergheim. Diese eignet sich besonders für Junggesellenabschiede oder Vereinsausflüge.

Zum Schutz der Tiere wird die Adresse des Treffpunktes mit einer persönlichen Einladung nach Anmeldung versandt.

Rolfs Streichelzoo in Köln

Tagestouren oder kleine, entspannte Spaziergänge mit Eseln: Wer Rolfs Streichelzoo in Köln besucht, hat die Wahl. Die Termine und die Dauer des Ausflugs sind individuell mit Holger von „Tierzeit Köln“ abzusprechen. Vor der Wanderung gibt er eine Einweisung zum richtigen Umgang und Führen der Tiere. Zudem begleitet er den Spaziergang. Zusammen geht es dann – je nach gewünschter Dauer – am Rhein entlang oder durch die Wiesen und Felder in Zündorf/Wahn. Außerdem gibt es für Familien die Möglichkeit, mit Ponys spazieren zu gehen.

Adresse: Rolfs Streichelzoo, Tulpenweg 23, 51143 Köln; Tierzeit Köln, Holger Peters, Tulpenweg 25-27, 51143 Köln

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an Angeboten in der Region, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt Ihnen etwas in der Auflistung? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga.de.

