Blüten zu Füßen des Welterbes Das bietet die Landesgartenschau 2023 in Höxter

Das große Pfund dieser kleinen Stadt ist zugleich ihre schwere Hypothek. Höxter liegt sehr zentral zwischen gleich drei Bundesländern mit zusammen 32 Millionen Einwohnern. Das heißt aber auch: in Nordrhein-Westfalen ganz im Osten, in Hessen ganz im Norden, in Niedersachsen ganz im Süden. 196 Kilometer von Bonn entfernt, 189 von Frankfurt, immer noch 70 von Hannover. JWD in NRW: Da hinzukommen, ist nicht ganz einfach. Aber es lohnt sich. Nicht nur, weil Höxter mitten im Weserbergland liegt, einer der schönsten Gegenden Deutschlands. Sondern auch, weil dort am kommenden Donnerstag die nordrhein-westfälische Landesgartenschau 2023 beginnt. Bis zum 15. Oktober werden auf der „Laga“ rund 400.000 Besucher erwartet.