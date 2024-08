Kurz mal weg Blumenfestival und Weinfest: Fünf Tipps für Ausflüge

Mönchengladbach, Nettetal – und schon ist Holland erreicht. Die südliche Provinz Limburg empfiehlt sich für einen Tagesausflug und mehr. In der Grenzstadt Venlo spielt sich sommerliches Leben an der Maas oder in den Straßencafés am historischen Rathaus ab. In der Umgebung lässt sich viel Natur entdecken. Am Maas-Ufer locken Rad- und Wanderwege, mit Fähren wechselt man das Ufer. Das „Maasboot“ kreuzt mit Passagieren auf dem Fluss. Wenige Kilometer nördlich von Venlo breiten sich die Schlossgärten Arcen aus. Der 32 Hektar große Park trumpft im Sommer ganz groß auf – mit blühenden Rosengärten, einem Berggarten, Wasserfällen und dem Skulpturengarten.