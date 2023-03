Events in Bonn und der Region : Lit.Cologne, Kunst und Theater: Tipps für das Wochenende

Die lit.Cologne lockt renommierte Autorinnen und Autoren in die Region. Foto: dpa/Horst Galuschka

Service Bonn/Region Die lit.Cologne bringt namhafte Autorinnen und Autoren in die Region und in Bonn werden kreative und innovative Lösungen für lokale Probleme gesucht. Hier sind die Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region.

An diesem Wochenende können Besucherinnen und Besucher von Literatur bis Fotografie alle Formen der Kunst genießen, das Internet der Dinge selber gestalten und die letzte Möglichkeit nutzen, um ihr Können auf der Rollschuhbahn in Bad Neuenahr unter Beweis zu stellen. Außerdem wird anlässlich des Weltfrauentages musikalisch durch die Schicksale von Bonner Frauen geführt.

lit.Cologne

Mit rund 200 Veranstaltungen ist die lit.Cologne das größte europäische Literaturfestival. Wie soziale Medien die Literaturkritik und -rezeption beeinflussen, was die Stimme der Zukunft ausmacht und wie sich das Zusammenspiel von Mensch, Zivilisation und Natur entwickeln könnte, sind nur einige der Themen, die mit renommierten Autorinnen und Autoren diskutiert werden. Zeitgleich spricht das lit.kid Familienprogramm auch junge Leserinnen und Leser an und schafft einen Raum, in dem Kinder Lesewelten entdecken und auf Augenhöhe mit interessanten Persönlichkeiten diskutieren. Eine Übersicht über das gesamte Programm gibt es hier.

Wo: Verschiedene Orte im Kölner Stadtgebiet

Verschiedene Orte im Kölner Stadtgebiet Wann: Mittwoch, 1. März bis Samstag, 11. März

25. Jugendkunstpreis

Junge Menschen aus Bonn füllen das Künstlerforum mit ihrer Kreativität. Inhaltlich sind ihnen keine Grenzen gesetzt: Von persönlichen Werken bis hin zu Themen mit generationsübergreifender Relevanz stellen die Nachwuchstalente alles dar, was sie beschäftigt.

Wo: Künstlerforum Bonn, Hochstadenring 22-24, 53119 Bonn

Künstlerforum Bonn, Hochstadenring 22-24, 53119 Bonn Wann: Mittwoch, 1. März bis Sonntag, 12. März

Mittwoch, 1. März bis Sonntag, 12. März Eintritt: kostenfrei

Stadtführung „Frauenschicksale - Schicksalsmusik“

„Austauschen, feiern, informieren“: Unter diesem Motto steht der diesjährige Weltfrauentag in Bonn. Bereits am Samstag können sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Führung auf eine musikalische Reise durch weibliche Schicksale im Laufe der Jahrhunderte begeben. Nicht nur das Lebenswerk Bonner Musikerinnen, sondern auch das Lebensgefühl von Heiligen, Wirtinnen und Politikerinnen hat Spuren in Bonn hinterlassen, die von der Stadtführerin Joseann Freyer-Lindner präsentiert werden.

Treffpunkt: am mittelalterlichen Sterntor in der Vivatsgasse 10

am mittelalterlichen Sterntor in der Vivatsgasse 10 Wann: Samstag, 4. März, 11 bis 14 Uhr

Samstag, 4. März, 11 bis 14 Uhr Kosten: 15 Euro pro Person

Keep on Rollin

Bunte Lichteffekte und schallende Musik verleihen der Rollschuhbahn im Kurpark Bad Neuenahr wahren 80er Jahre Flair. Noch bis einschließlich Sonntag können Groß und Klein ihr Geschick auf Rollschuhen und Inlineskates unter Beweis stellen.

Wo: Kurgartenstraße 13, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Kurgartenstraße 13, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Wann: Freitag, 3. März von 15 bis 19 Uhr, Samstag, 4. März und Sonntag, 5. März von 13 bis 20 Uhr

Freitag, 3. März von 15 bis 19 Uhr, Samstag, 4. März und Sonntag, 5. März von 13 bis 20 Uhr Tickets: Erwachsene 5 Euro, Kinder bis 17 3.50 Euro, Kinder bis einschließlich 5 kostenfrei

Erwachsene 5 Euro, Kinder bis 17 3.50 Euro, Kinder bis einschließlich 5 kostenfrei Hinweis: Rollschuhe können vor Ort für 2 Euro geliehen werden

Das Internet der Dinge selber gestalten

Welche Konzepte könnten Bonn zu einer waschechten Smart City machen? An zwei Samstagen laden die Wirtschaftsförderung Bonn und der MakerSpace dazu ein, innovative Lösungen für lokale Probleme zu finden. Auch ohne Vorkenntnisse können Teilnehmer prototypische Lösungen entwickeln und zur Realität werden lassen.

Wo: MakerSpace Bonn e.V., Kennedyallee 18, 53175 Bonn

MakerSpace Bonn e.V., Kennedyallee 18, 53175 Bonn Wann: Samstag, 4. März und Samstag, 1. April, jeweils 10 bis 16 Uhr

Samstag, 4. März und Samstag, 1. April, jeweils 10 bis 16 Uhr Eintritt: kostenfrei

8. Internationales Bonner Tanzsolofestival

Unter dem Titel „Bruchlinien“ versammelt das achte Internationale Bonner Tanzsolofestival humorvolle und furiose, aber auch ruhige und nachdenkliche Stücke, die Momente des Auf- und Umbruchs thematisieren. An diesem Wochenende präsentieren Kat Válastur (“Rasp Your Soul“), Anna Konjetzky (“Über die Wut“) und Youness Aboulakoul (“Today is a beautiful day“) ihre Interpretationen des Sujets.

Wo: Theater im Ballsaal (Rasp Your Soul und Today is a beautiful day) und Brotfabrik Bühne (Über die Wut)

Theater im Ballsaal (Rasp Your Soul und Today is a beautiful day) und Brotfabrik Bühne (Über die Wut) Wann: Freitag, 3. März bis Sonntag, 19. März

Freitag, 3. März bis Sonntag, 19. März Tickets: Rasp Your Soul, Über die Wut, Today is a beautiful day

Central Park West - Woddy Allen

Ein luxuriöses New Yorker Loft, zwei befreundete Ehepaare und zahlreiche intellektuelle Verschlingungen: Woody Allen’s Central Park West präsentiert kuriose Figuren und messerscharfe Dialoge, die das Stück nach und nach in eine bitterböse Gesellschaftssatire verwandeln. Tickets gibt es hier.

Wo: kleines Theater Bad Godesberg, Koblenzer Straße 78, 53177 Bonn

kleines Theater Bad Godesberg, Koblenzer Straße 78, 53177 Bonn Wann: Freitag, 3. März, 19.30 bis 21 Uhr

Freitag, 3. März, 19.30 bis 21 Uhr Tickets: ab 30 Euro

Werkstattführung Orgelbau Klais

Am Samstag öffnet Orgelbau Klais seine Tore für eine Führung durch die Werkstatt. Interessierte erfahren, wie die weltbekannten Orgeln produziert werden und in welcher Weise sich Tradition und Moderne in der handwerklichen Kunstform verbinden.

Wo: Orgelbau Klais, Kölnstraße 148, 53111 Bonn

Orgelbau Klais, Kölnstraße 148, 53111 Bonn Wann: Samstag, 4. März

Samstag, 4. März Kosten: 29 Euro