Fantasy-Event im Maritim Alles Wissenswerte zur MagicCon 2024 in Bonn

Die MagicCon öffnete 2017 als Nachfolger der RingCon ihre Tore im Maritim Hotel in Bonn. Der Themenschwerpunkt der Wochenend-Convention liegt seitdem nicht mehr auf Tolkiens Der Herr der Ringe- und Hobbit-Büchern, sondern auch auf Filmreihen und Serien wie Harry Potter, Game of Thrones, Vikings und Lucifer. Den Charme der Veranstaltung machen die zahlreichen liebevoll und aufwendig gestalteten Cosplays der Fans aus: Hier posieren Elben, Wikinger und magische Bäume fröhlich lächelnd Seite an Seite.