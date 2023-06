Klettersteig Manderscheid Alpines Erlebnis in der Eifel

Mit langen Armen am Seil, die Füße an den Berg gepresst, so hatten es Hannah und Georg doch eben noch erklärt – aber wohl zu erwähnen vergessen, wie kräftezehrend das ist. Der Respekt vor der Höhe wächst pünktlich an jenen Stellen, an denen die Karabiner umgesteckt werden müssen. Hinter einer Kurve ist der erste Steilabschnitt so schnell vorbei, wie er begonnen hat. Und manch ein Gruppenmitglied, dass sich erfolgreich über die letzte Kuppe geschoben hat, schaut nun voller Spannung, ob als nächstes wohl der Ehepartner hinter der letzten Felsnase hervorlugt. Sorgen sind aber unangebracht. „Viel heftiger dürfte es für mich nicht werden. Aber so war es anstrengend und genial zugleich“, sagt die 40-jährige Iris, als sich die Gruppe zu einer ersten kleinen Rast am Turm der Oberburg versammelt.