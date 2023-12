Kurz mal weg China Lights Festival und Rheinromantik: Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

Mit einer der spektakulärsten Eislaufbahnen in Nordrhein-Westfalen kann die Stadt Bochum aufwarten. Der „Eis-Salon Ruhr“ befindet sich in der 120 Jahre alten Jahrhunderthalle im Stadtteil Stahlhausen. Das Gebäude, in dem einst unter anderem Maschinen für Hochöfen untergebracht waren, wird heute als Veranstaltungshalle genutzt. Am 15. Dezember startet der Eis-Salon in die Saison, die bis zum 7. Januar dauert. Das Tagesticket kostet zehn Euro für Erwachsene, acht Euro für Kinder und die Leih-Schlittschuhe sechs Euro am Tag. Zur Eröffnung will auch Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch ein paar Runden dem 1500 Quadratmeter großen Eisparkett drehen, wie es heißt.