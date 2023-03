Kurz mal weg : Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

Der rote Weinbergpfirsisch blüht im März rosa an der Mosel. Foto: Christiane Heinen

Serie Bonn / Region An der Mosel blühen im März rund 15 000 Pfirsichbäume, das Ahrtal spielt Fußball für den Wiederaufbau, im Naturpark Eifel wächst die Schönheit unter der Erde, und am Kölner Zoo steht ein neues Riesenrad.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Dietl

Vorboten des Frühlings: Wenn an der Mosel der Weinbergpfirsich blüht

Der Riesling spielt die Hauptrolle an der Mosel. Doch bevor sich die edlen Reben regen, zieht eine fast vergessene Steinobstsorte alle Blicke auf sich: Der rote Weinbergpfirsich steht kurz vor der Blüte, rund 15 000 Bäume schalten im März um von Wintergrau auf Rosa. „De rude Peesch“, wie die Moselaner ihn nennen, kam einst mit den Römern an den kurvenreichen Fluss, vor fünf Jahrzehnten indes fiel die Spezies fast der Flurbereinigung übereifriger Weinbaukommunen zum Opfer. Jetzt ist der Pfirsich zurück und genießt den verdienten Respekt. Man hat seine Vorzüge erkannt: Er lockert die Weinberge auf, verhindert die Verbuschung der Terrassen, er lässt sich prima zu Likör, Pralinen oder Konfitüre verarbeiten – und sehr gut vermarkten. Seit 2010 wacht die Interessengemeinschaft Mosel-Weinberg-Pfirsich mit Sitz in Cochem über das Wohlergehen des neuen Kulturguts und betreibt sogar ein Blütenbarometer als Service auf der Webseite. Die Stadt Cochem gilt als Kapitale des roten Pfirsichs, auf dem Moselsteig in den Weinbergen können Besucher das Naturschauspiel intensiv erleben. Cochem feiert zudem am 15. und 16. April im Zentrum einen Blütenmarkt mit Produkt- und Infoständen. Am 16. und 17. September folgt der entsprechende Erntemarkt mit erntefrischen Erzeugnissen. Auch andere Orte machen sich für das Steinobst stark. Das Foto zeigt die Weinberge in Zeltingen. Dort haben Naturfreunde 2011 einen sogenannten Sortengarten mit alten Obstsorten angelegt, darunter Apfel, Birne, Zwetschge, Reneklode, Quitte – und natürlich Weinbergpfirsich.

Myxomyceten: Kuck mal, wer da schleimt!

Eine zur Raute gestauchte Aubergine? Mit 14 Perlen? Oder doch die fleischfressende Wandlampe kurz vor der Attacke? Nein, Myxomyceten sind’s, auch Myxogastria genannt. Oder ganz einfach: Schleimpilze. Der Waldpädagoge und Fotograf David Cornette hat seine Motive in der Erde, unter Laubhügeln und im Totholz aufgesucht. „Myxomyceten verbringen den größten Teil ihres Lebens im Schatten“, sagt er. „Schattenwelten“, so heißt auch die Sonderausstellung im Nationalpark-Zentrum in Schleiden, die an diesem Sonntag (5. März, 11 Uhr) eröffnet wird. Dauer: bis 16. April. David Cornette ist fasziniert von der Schönheit der Schleimpilze, deshalb gönnt er seinen Lieblingen das ganz große Format. Bei der Vernissage ist der Künstler anwesend.

In der Ausstellung „Schattenwelten“ präsentiert Waldpädagoge und Fotograf David Cornette Fotografien von Schleimpilzen. Foto: David Cornette

Wie der X29 zum Bergischen Weg wurde

Ein Weg geht seinen Weg: 1935 legte der Sauerländische Gebirgsverein (SGV) unter der Bezeichnung X29 einen Fernwanderweg von Essen nach Uckerath (Siegkreis) an, mit den Jahren setzte sich der Name „Bergischer Weg“ durch. Von 2011 bis 2013 wurde die Route aufwendig überarbeitet und um eine Etappe erweitert. Der Bergische Weg endet jetzt – nach 239 Kilometern und 14 Etappen – am Drachenfels. „Die Verbindung zum Rheinsteig macht den Weg zusätzlich interessant“, sagt der zuständige Wegemanager Wastl Roth-Seefrid. Pünktlich zum zehnten Geburtstag wurde der Bergische Weg vom Deutschen Wanderverband nun zum vierten Mal in Folge mit dem Prädikat „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet. Das Foto entstand auf der achten Etappe bei Rösrath.

Info: Tel. (02204) 84 30 00; www.bergisches-wanderland.de

Der Fernwanderweg X29 bei Rösrath. Foto: Holger Hage

Eine runde Sache mit bester Aussicht

Wer sich gern im Kreis dreht, kommt in Köln auf seine Kosten. Zumal die Aussicht stimmt: unten ein Tierpark und am Horizont der Dom. Die Bonner Schaustellerfamilie Kipp stellt am Zoo nach dem großen Zuspruch in den vergangenen zwei Jahren erneut ein Riesenrad auf. Der Betrieb startet an diesem Samstag (4. März). Das Riesenrad bleibt drei Monate am Platz. Öffnungszeiten: Mo-Sa 10-20 Uhr; So und Feiertage 11-20 Uhr. Tickets: Erwachsene 9 Euro, Kinder (4-11 J.) 6 Euro. Das Foto zeigt das Riesenrad der Vorjahre, das neue Modell ist mit 36 rundverglasten Gondeln ausgestattet. Der Blick reicht bis ins Bergische Land.

Info: Tel.(0221) 567 99 100; www.koelnerzoo.de

Das Riesenrad am Kölner Zoo. Foto: Alexander Roll

Das Runde und der Rote

Das Phrasenschwein grunzt bereits: „Das Runde muss ins Eckige und der Rote ins Glas“, formuliert der Ahrwein e.V. das Motto zum „ganz besonderen“ Benefizspiel. Am 11. März (18 Uhr) nämlich spielen fußball­begabte Winzer aus dem Tal auf dem Fußballplatz der SG Landskrone Heimersheim gegen die Deutsche Nationalmannschaft der Winzer, die es erstens tatsächlich gibt und zweitens kurz „Wein-Elf“ genannt wird. Wieder was gelernt. Der Zweck ist gut: Die Teams kicken für den Wiederaufbau, im Vorprogramm ab 14.30 Uhr messen sich Jugendmannschaften. Die Tickets kosten 5 Euro (Erwachsene) und 2 Euro (Kinder und Jugendliche ab 6 J).

Info: Tel. (02641) 91 71 26; www.ahrwein.de