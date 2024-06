Kurz mal weg Karl-May-Festspiele und Kunst am Fluss: Fünf Tipps für Ausflüge

An der Mosel wird in den Sommermonaten vorzugsweise gewandert. Der Moselsteig feiert gerade seinen zehnten Geburtstag: Er verläuft von Perl bis Koblenz in 24 Etappen (365 km) immer schön am Fluss entlang. Auch „Umwege“ bieten sich an: An der Route führen Seitensprünge, Traumpfade und Traumpfädchen in Versuchung. Nicht minder beliebt sind Radtouren. Der Mosel-Radweg verbindet Perl mit Koblenz in zehn Etappen (248 km). Die Mosel steht darüber hinaus für fröhliche Festivitäten. Der Ort Zell feiert sein berühmtes Weinfest der Zeller Schwarze Katz (28.6. bis 1.7.), Schleich eine Weinkirmes (29.6. bis 1.7.) und Kobern-Gondorf ein Wein- und Burgenfest (5. bis 7.7.). Und obwohl die Mosel selbst bereits ein Kunstwerk darstellt, will der Mensch ebenfalls in Aktion treten und veranstaltet deshalb ein entsprechendes Event: Bei der dritten Auflage des Festivals Kunst am Fluss organisieren 33 Orte am ersten Juli-Wochenende (6./7.7.) von Winningen bis Saarburg rund 70 Ausstellungen, Lesungen, Konzerte und sogar Yoga-Sessions. In Kinheim laden regionale Künstler ein zu einem Genuss- und Handwerkermarkt. In Cochem lässt sich die Künstlergruppe „Ausdruck“ im Weingut Ebernach bei der Arbeit zuschauen. Im Museum Winningen wird multimedial die Geschichte des Fassbaus an der Mosel erzählt. Und in Bernkastel-Kues gibt es „Gaga-Kunst multidimensional“.