Kurz mal weg Hafenkonzerte und „Little Tokyo“: Fünf Tipps für Ausflüge

Am 26. April geht das Ensemble Genoveva aus Mayen mit Gästen auf eine „Musikalische Weltreise“. Am 28. Juni feiern die Cochemer Bürger auf der Reichsburg ein Sommerfest und am 3./4. August ein mittelalterliches Burgfest. Die Stadt mit ihren 5000 Einwohnern vermarktet sich als Ferienland Cochem, weil es für Besucher auch im Umkreis einiges zu tun gibt. 130 Keller und Vinotheken haben Weinproben im Programm. Im Nachbarort Klotten wird die Geschichte des Moselschiefers greifbar gemacht. Man fährt im Planwagen durch die steilen Lagen oder mit dem Fahrrad am Moselufer entlang. Angesagte Wanderwege sind der Moselsteig und einer seiner „Seitensprünge“. Die Cochemer Ritterrunde macht alles erlebbar, was die Region so bietet: Mosel, Weinberge und noch mehr Burgen. Die anspruchsvolle Tour (16 km, 745 hm) lässt sich auch in zwei Etappen portionieren.