Kurz mal weg Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

Die Saison der Pilze naht. Und wenn es so weit ist, begibt sich in der Vulkanregion Laacher See ein echter Experte mit Naturfreunden auf Expedition. Essbar oder nicht? Stefan Elmer kennt sich aus, er ist Sachverständiger der „Deutschen Gesellschaft für Mykologie“. Bei seinen „Pilz-Lehrwanderungen“ in der Ost-Eifel gibt er sein Wissen gern weiter. Die Touren zum Thema „Pilze erkennen, sammeln, verwerten“ waren in den vergangenen Jahren stark nachgefragt, deshalb gibt’s jetzt Neuauflagen. Termine: 17. September in Mendig, 8. Oktober in Pellenz (jeweils 14 Uhr). Anmeldung erbeten. Teilnahme: acht Euro. Tipp: gutes Schuhwerk!