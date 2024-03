Kurz mal weg Wandertouren und Aktionstag im Kölner Zoo: Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

An der Mosel überschlagen sich die Ereignisse. Der Frühling naht, bald treibt der Rote Weinbergpfirsich erste Blüten und verwandelt die grauen Weinberge zusehends in ein buntes Landschaftsgemälde. Die Pfirsichblüte beschert den Moselanern die ersten Feriengäste. Man wandert oder radelt durchs rosafarbene Blütenmeer, und irgendein offenes Weingut für die Einkehr findet sich immer. Dem Pfirsich hat man an der Mosel eine eigene Webseite eingerichtet, dort zeigt ein Blütenbarometer an, wo was blüht. Die meisten Pfirsichbäume stehen in der Region Cochem.