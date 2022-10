Kurz mal weg : Alte Autos auf Tour, Blütenpracht im Park und Wein aus der Apotheke

Die Winzerorte an der Mosel. Foto: travelview - stock.adobe.com

Serie An der Mosel herrscht im Herbst ein geselliges Treiben in den Winzerorten, das Bergischen Land feiert ein Fest mit Oldtimern und auf der Loreley schützt ein Drache den Schatz der Elfen. Diese und mehr Ausflugstipps gibt es hier.



Von Heinz Dietl

Eine runde Sache: Der Winzerort Trittenheim wird von der Mosel umarmt

Im Winzerort Trittenheim an der Mosel kommt der Wein aus der Apotheke, aber nicht, weil er rezeptpflichtig wäre. „Apotheke“, so heißt eine der bekanntesten Lagen der Riesling-Region. Der Name leitet sich wohl von „Abteiberg“ ab, einem Hofgut der Trierer Benediktinerabtei St. Matthias. Die Trittenheimer verstehen Spaß, ihre Wanderung durch den Steilhang nennen sie „Apotheken-Rund-Umschau“. Gästeführerin Marlene Bollig serviert dabei Kostproben aus der Apotheke. Nächster Termin: 14. Oktober, 15 Uhr (2 km, 15 Euro).

Marlene Bollig betreut zudem das Projekt Trattemer Kinderwingert. Konzept: Kinder versorgen ein Jahr lang im Weinberg einen eigenen Rebstock. Am Montag (3.10., 13 Uhr) treffen sich die Kids zur Weinlese. „Wir keltern auf römische Art direkt im Wingert“, sagt Bollig. „Wer zuschauen will, kann gern vorbeikommen.“

Es tut sich viel in Trittenheim, das von einem imposanten Moselmäander geradezu umarmt wird (Foto). Eine „Runde Sache“, nennen die 1100 Einwohner diese liebevolle Laune des Flusses. Feriengäste wandern familienfreundlich auf den Sonnenberg, wo man den Blick auf Trittenheim (rechts) und Leiwen (links) geniest.

Auch die römischen Sarkophage sind einen Besuch wert: Die Grabstätte befindet sich in der „Apotheke“. Zurzeit herrscht in den 30 Weingüter und zehn Straußwirtschaften Hochbetrieb. Zudem öffnen an den Wochenenden noch Weinstände am Ufer. Ganz neu ist das Projekt Zum Moselfischer von Thomas Weber. Der junge Moselfischer nimmt Gäste mit auf Fischfang, das Restaurant dazu hat er in Trittenheim in der Moselweinstraße eröffnet.

Wunderbare Wege im Wanderparadies Boppard

Wunderbare Wanderrouten und Wanderwege erschließen das Rheintal und die Hunsrückhöhen. Überregional verlaufen rechtsrheinisch der Rheinsteig und linksrheinisch der RheinBurgenWeg. Beide bieten spektakuläre Ausblicke ins Rheintal. Ein weiterer Premium-Fernwanderweg, ein „Top Trail of Germany“, erreicht Boppard: der Saar-Hunsrück-Steig. Sieben mit dem renommierten Deutschen Wandersiegel zertifizierte Premium-Rundwanderwege, die Traumschleifen, laden mit ihren zwischen fünf und 15 Kilometer langen Strecken ebenfalls zum Wandern ein.

Wandern in Boppard. Foto: Hans-Peter Kappest

Festival der Fantasy

„Unser Drache stammt aus dem Harz, wie sich das gehört“, sagt Henri Bibow, der mit seiner Agentur Sündenfrei unter anderem die jährlichen Fantasy-Tage auf der Loreley in St. Goarshausen veranstaltet. An diesem langen Wochenende (1.-3.10.) ist das kapitale Ungeheuer erneut im Einsatz. Fangdorn soll den Schatz der Elfen vor Räubern schützen. Elfen, Gaukler, Magier, Waldwesen auf Stelzen, drei Bands und ein Markt mit 50 Ständen: „Mehr Programm war nie“, sagt Bibow, der täglich rund 3000 Besucher erwartet. Eintritt: 12 Euro, Kinder 6 Euro. Wer im fantastischen Gewand erscheint, erhält zwei Euro Rabatt.

Florale Kunstwerke: Herbstzauber mit Chrysamtemen

Die Schlossgärten Arcen in der holländischen Süd-Provinz Limburg blühen im Herbst noch einmal so richtig auf. Die Gärtner der grenznahen Parkanlage bei Venlo inszenieren mit Chrysanthemen (Foto), Erika und anderen spätblühenden Spezies ein florales Gesamtkunstwerk. Titel: „Herbstzauber“. Termin: 1. bis 30. Oktober (10-18 Uhr). Mit mehreren Tausende Herbstblühern werden fantasievolle Arrangements in die Landschaft gezaubert, Platznöte sind bei 32 Hektar Gesamtfläche kaum zu befürchten. Selbst das Schloss aus dem 17. Jahrhundert wird bunt geschmückt. Am 14. Oktober startet auf dem Gelände das Lichtkunstfestival „Enchanted Gardens“ (Dauer: bis 30.10.). Eintritt: 19,50 Euro (Erw.), 9,75 Euro (4-17J).

Info: Tel.(0031-077) 473 60 10; www.schlossgaerten.de

Die Schlossgärten Arcen in Limburg (Niederlande). Foto: Schlossgärten Arcen

Der Bulli macht immer eine gute Figur

Das Industriemuseum in Engelskirchen lädt ein zum 16. Transport- und Oldtimerfest. An diesem Sonntag (2. 10., 11-17 Uhr) präsentiert das Museum auf dem Gelände der ehemaligen Baumwollspinnerei Ermen & Engels historische Sportwagen, Feuerwehrautos, Busse, Traktoren und Fahrräder. Der VW-Bulli (Foto) macht bei solchen Paraden immer eine gute Figur. Kleine Fans dürfen sogar einen VW-Bus aus Eierkartons basteln. Ein kultiger Oldtimerbus Neoplan SH 6, Baujahr 1955, bringt Besucher auf Wunsch zum „Oelchenshammer“, wo ein Schmied den wasserbetriebenen Schmiedehammer bei der Arbeit zeigt.