Kurz mal weg Sternenführungen und Eislaufen: Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

Die meisten Eisbahnen im Großraum sind längst in Betrieb, ein neues und ziemlich großes Kaliber geht erst an diesem Wochenende an den Start. Der „Essener Wintertraum“ macht auf dem zentralen Kennedyplatz in Essen bis in den März tägliches Programm, mit seinen 4500 Quadratmetern Veranstaltungsfläche bietet der Standort nach eigenen Angaben die größte Eisfläche in NRW. Der Schlittschuh-Spaß verteilt sich sogar auf zwei Ebenen – einmalig in Deutschland. Vier Bahnen laden zum Eisstockschießen ein.