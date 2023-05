Kurz mal weg Modenschau und E-Bike-Tour: Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

Ralf Brenner hat eine Mission: „Ich will die Sense vom Ruhrgebiet aus etablieren“, sagt der Mann aus Essen. Denn: „Die Sense ist leise, naturschonend und passt super in die heutige Zeit.“ Stichwort Energieeffizienz. Brenner bietet Kurse unter anderem auf der üppig bewachsenen Halde Hoheward in Herten an. Dauer: fünf Stunden. Kosten: 75 Euro pro Person. Nächster Termin: 14. Mai. Der Sensenlehrer vermittelt Infos zum Material und Tipps zur Technik. Hinzu kommt eine Einführung ins Dengeln, das Schlagen und Schärfen der Schneide. Leihsensen werden zur Verfügung gestellt. Im Deutschen Sensenverein mit Sitz in Wangen sind Sensenlehrer aus allen Regionen organisiert. Der Verein listet bundesweite Kursangebote, darunter auch Mäh- und Dengel-Aktivitäten etwa in Bornheim, Windeck oder Waldbröl.