Ausstellung an Bord MS Wissenschaft macht Halt in Bonn und Königswinter

Zwischen den Halten in Münster und Bonn liegen Stationen in Lüdinghausen im Kreis Coesfeld (23. bis 25. Juli), Hamm (27. bis 30. Juli), Dortmund (1. bis 4. August), Duisburg (6. bis 9. August), Monheim am Rhein (10. bis 14. August) und Köln (15. bis 20. August). Im Anschluss an den Halt in Königswinter fährt die MS Wissenschaft dann weiter nach Rheinland-Pfalz und legt unter anderem noch in Andernach, Koblenz und Mainz an. Das Schiff ist unterwegs im Auftrag des Bundesforschungsministeriums.