Kurz mal weg : 5 Tipps für Tagesausflüge in der Region

Der Integrative Reitweg ist auch im Herbst und Winter „gut bereitbar“. Foto: sailer - stock.adobe.com

Serie Bonn In der Münsterländer Parklandschaft fühlen sich Pferde und Reiter auch im Herbst sehr wohl und im Bergischen Land organisieren Kunsthandwerker einen großen Basar.



Von Heinz Dietl

Der Integrative Reitweg im Münsterland ist ganzjährig „gut bereitbar“

„Verschaffe deinem Pferd täglich ausreichend Bewegung“, lautet das erste der „Zwölf Gebote für das Reiten im Gelände“. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung hat das Regelwerk verfasst, das mit einem weiteren guten Rat schließt: „Du bist Gast in der Natur, und dein Pferd bereichert die Landschaft, wenn du dich korrekt verhältst“. Klingt vernünftig. Das einleitende Bewegungsgebot für Tier und Mensch lässt sich wohl nirgendwo besser realisieren als im nördlichen Nordrhein-Westfalen. Denn in der Münsterländer Parklandschaft, die von Geografen tatsächlich so genannt wird, gehen die Auslaufmöglichkeiten gefühlt gegen unendlich.

Eine ausgeschilderte Reitroute, die stolze 1000 Kilometer misst, setzt schon Maßstäbe. Dabei wird auf das Thema „Reiten für alle“ ebenfalls großen Wert gelegt. Seit 18 Jahren gibt es den Integrativen Reitweg in Altenberge. Fünf barrierefreie Stationen säumen den 22 Kilometer langen Weg, der auch im Herbst und Winter „gut bereitbar“ ist. Zur Ausstattung gehören Aufstiegsrampen für Rollstuhlfahrer, spezielle Sicherheitsschleusen an Straßenkreuzungen oder extra breite Wegeführung, die das Reiten mit Handpferden und Führen von Pferden ermöglicht.

„Unser Weg wird täglich genutzt“, sagt Andreas Trappe. Er ist Mitinitiator des Reitwegs und Vorsitzender des Vereins Wegbereiter, der die Route übers Jahr pflegt. „Bei uns kann jeder mitreiten“, sagt Trappe. Am ersten Oktober-Wochenende hatte Trappes Team ein „kleines“ Vereinsturnier organisiert. Und 150 Pferdefreunde ritten mit. Die Teilnehmerzahl hat selbst den Vereinschef beeindruckt.

100 Prozent Riesling

Es geht um Riesling. „Um 100 Prozent Riesling“, wie Bernhard Praß es ausdrückt. Um dieses „wertvolle Kulturgut“ zu bewahren, hat der Winzer aus Bacharach 2011 mit anderen Kollegen vom Mittelrhein eine Initiative gegründet. In der „Riesling Charta“ verpflichten sich 18 Erzeuger auf einheitliche Qualitätsrichtlinien bei der Produktion von drei Profilweinen in den Kategorien „Handstreich“, „Felsenspiel“ und „Meisterstück“. Die Frontetiketten der Flaschen sind identisch, auf der Rückseite steht das Weingut. Dabei lassen sich Regionen und Handschriften herausschmecken. Ganz nach dem Credo der Charta: kein Verschnitt, keine Tricks.

Info: Tel. (06743) 15 85; www.riesling-charta.com

Beliebter Basar der Kunsthandwerker auf Schloss Burg

„Seifen, Besen und Bürsten aller Art“ präsentiert ein Aussteller aus Köln, der Honig kommt aus Erkelenz, und Nijmegen hat schicke Wurzelvasen im Angebot. Insgesamt 55 Händler bestücken den Basar der Kunsthandwerker (28.10.-6.11., jeweils 11-18 Uhr) in Solingen. Es ist eine der beliebtesten Veranstaltungen im Jahreskalender von Schloss Burg.

Doch aufgrund einer aufwendigen Sanierung der mittelalterlichen Anlage kann die 42. Ausgabe des Basars nicht in innerhalb der Burgmauern ausgerichtet werden. Schauplatz ist der Schlossparkplatz. Keine schlechte Alternative, denn dort haben Händler und Besucher mehr Platz. „Niemand muss diesmal fortgeschickt werden“, heißt es bei der Verwaltung. Eintritt: 5,50 Euro (ab 15 J), 3 Euro (3-15 J). Mit der Eintrittskarte haben Besucher freien Zugang zum Markt und auch ins Museum.

Info: Tel. (0212) 24 226 26; www.schlossburg.de

Der 42. Basar der Kunsthandwerker findet vom 28. Oktober bis zum 06. November on Solingen auf Schloss Burg statt. Foto: Christian Stebel

Aufregende Abenteuer im Lichterpark

Noch bis zum 31. Oktober verzaubert der Lichterpark Lumagica in Neuwied mit kunstvollen Lichtobjekten. Der 1,4 Kilometer lange Parcours befindet sich auf dem Boesner-Gelände in Niederbiber, über die Figur des Juniorchefs Heinrich Boesner wird eine von Jule Vernes inspiriert Geschichte erzählt. Heinrich möchte als Konstrukteur fantastische Abenteuer erleben. Eintritt: Erwachsene 17 Euro, Kinder (bis 14 J) frei. Bei der technischen Ausrichtung habe man sich dank LED-Einsatz um maximale Energieeffizienz bemüht, sagt Karl-Heinz König vom Veranstalter MK Illumination. Im Herbst 2021 zählte die Veranstaltung 68. 000 Besucher.

Info: Tel. (069) 427 262 652; www.lumagica.de

Der Lichterpark Lumagica in Neuwied verzaubert Besucher mit kunstvollen Lichtobjekten (Illustration). Foto: Lumagica in Neuwied

We AHR open: Viele Aktivitäten und die Reihe „Kulturlant“

Die Ahr blickt kreativ in die Zukunft. Von Optimismus zeugt auch die neue Kampagne: „We AHR open“. Mit diesem Slogan will Ahrtal-Tourismus die Zielgruppen über Werbeaktionen zum Besuch animieren. Dabei sind viele Aktivitäten an der Ahr längst wieder möglich, etwa die Wanderung durch die Weinberge. Auch der Veranstaltungskalender füllt sich, siehe Konzerte im Park, Kellerführung Mayschoss, Kletterpark, Weinprobe, Führung Ahrtor.