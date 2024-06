Kurz mal weg Picknick-Tage und Rosenfest: Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

Ob Wald oder Wiese, Fluss oder See: An schönen Plätzen in der Natur ruht man gern, und dafür stehen im Idealfall auch Bänke bereit. Im Münsterland indes variiert das Mobiliar. Häufig zu sehen ist die klassische Bierzeltgarnitur, oft erweitert auf ein fünfteiliges Set mit Tisch und vier Bänken, und alles fest installiert. Das Foto entstand am Pröbstingsee in Borken-Hoxfeld. Das Ensemble sieht nicht ausschließlich nach Ausruhen aus, sondern wie eine Einladung zum Picknick. Und so ist es auch gemeint. Denn das Münsterland hat vor einigen Jahren das „Lebensgefühl Picknick“ für sich entdeckt und zur Marke weiterentwickelt. Rund um den Internationalen Tag des Picknicks am 18. Juni organisiert der Tourismusverband jährlich die Münsterländer Picknick-Tage, in diesem Jahr geht es in die vierte Runde. Vom 14. bis zum 16. Juni stehen rund 40 Veranstaltungen auf dem Programm. „Einheimische und Gäste sind eingeladen, das Lebensgefühl des Münsterlandes zu feiern“, wie es bei den Initiatoren von Münsterland e.V. heißt.