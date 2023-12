Kurz mal weg Eisbahn und Dampf-Sonntag: Vier Tipps für Ausflüge in der Region

Eine Tour durch die Auen der Stever in Olfen, am Heiligen Meer bei Ibbenbüren oder im Schlosspark von Nordkirchen: Das Münsterland lässt bei Wanderfreunden und Spaziergängern im Winter keine Langeweile aufkommen. Man kann vielleicht sogar Neues entdecken. Zum Beispiel die Westruper Heide (Foto) bei Haltern am See, die bei leichtem Frost besonders stimmungsvoll in der Sonne leuchtet. Das 90 Hektar große Areal steht unter Naturschutz.