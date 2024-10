Kurz mal weg Apfeltage und Klangwelle: Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

Das „Gold des Münsterlandes“ ist Thema eines Radweges: Die Sandsteinroute verbindet in großem Bogen Nottuln, Havixbeck, Billerbeck, Rosendahl und Coesfeld. Rund 200 Bauwerke aus Sandstein liegen am Weg, darunter die Burg Hülshoff in Havixbeck, in der 1797 die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff zur Welt kam. In Havixbeck befindet sich zudem das Sandsteinmuseum. Die 152 Kilometer lange Rundtour lässt sich in mehrere Tage einteilen, denn es gibt viel zu entdecken, etwa den 32 Meter hohen Longinusturm in Nottuln (Foto). Von der Aussichtsplattform reicht der Blick bis ins Ruhrgebiet und nach Holland. Der heutige Fernmeldeturm wurde 1897 errichtet – mit Baumberger Sandstein. Das Café am Turm heißt „18/97“.