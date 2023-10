Kurz mal weg Vitalparcours und Weltrekordversuch: Vier Tipps für Ausflüge in der Region

Ob Jazz, Klassik oder Pop: Ein geschmeidiges Saxofon veredelt jedes Genre. Und wer hat‘s erfunden? Ein Belgier war’s. Adolphe Sax (1814-1894) entwarf und produzierte Saxofone in acht Größen, über die Jahre hinweg und mit großer Belegschaft angeblich mehr als 20.000 Stück. Zur Welt kam Sax in der wallonischen Stadt Dinant, die ihren berühmten Sohn in Ehren hält. Bunte Saxofone zieren die Straßen und Plätze. Die Stadt an der Maas richtet alle vier Jahre einen Internationalen Adolphe-Sax-Wettbewerb für Nachwuchsmusiker aus. Bei der anstehenden achten Auflage (31.10. bis 11.11.) will Dinant zudem einen Weltrekord aufstellen: Am 5. November geht es darum, auf dem Platz Esplanade Princesse Elisabeth „die größte Anzahl an Saxophonist*innen“ für ein Konzert zu versammeln.