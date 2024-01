Überblick Museen und Ausstellungen rund um Bonn

Angegliedert an die Universität, befindet sich das Goldfuß-Museum im Gebäude des Steinmann-Instituts für Geologie und Paläontologie an der Nußallee. Derzeit ist auch diese Sammlung der Universität wegen der Sanierung des Universitätsgebäudes für voraussichtlich zwei Jahre geschlossen. Um diese Zeit zu überbrücken, bietet das Museum im Format “Goldfuß-Museum unterwegs” Führungen und Veranstaltungen für Kitas, Schulen und andere Organisationen in Bonn und Umgebung an. Neben versteinerten Meerestieren und Pflanzen sind in der (übrigens kostenlosen) Ausstellung auch einige (Dino-)Saurier zu bewundern: Vor allem der Schädel eines T-Rex (Tyrannosaurus Rex) ist beeindruckend, aber auch der vier Meter lange Fischsaurier und die Schlangenhalsechse dürften Kinder wie Erwachsene begeistern. Mit der Wiedereröffnung sollen die Fischsaurier mehr Raum erhalten.