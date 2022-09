Musikfest der Bundeswehr in Düsseldorf : Marschmusik trifft Bläck Fööss

Beim Finale spielen alle Musikkorps gemeinsam. Das Bild entstand beim Musikfest 2018. Foto: Peter Hemmelrath

DÜSSELDORF Nach zweijähriger coronabedingter Abstinenz findet am 24. September in Düsseldorf wieder das Musikfest der Bundeswehr statt. Unter den mehr als 800 Mitwirkenden aus insgesamt acht Nationen ist auch ein Militärorchester aus der Ukraine. Derzeit sind dessen Musiker im Krieg eingesetzt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Hemmelrath

Seit 2017 findet in Düsseldorf das Musikfest der Bundeswehr statt. Die Veranstaltung entwickelte sich schnell zu einem internationalen Tattoo der Spitzenklasse. Wobei „Tattoo" nichts mit Tätowierungen zu tun hat, sondern in diesem Kontext „Zapfenstreich" bedeutet: Was als Aufforderung an die Soldaten begann, wieder in ihre Kasernen oder Feldlager zurückzukehren, begründete später die lange Tradition einer feierlichen Abendmusik beim Militär.

Im Gegensatz zu den klassischen Tattoos wird in Düsseldorf aber auch sehr viel Wert darauf gelegt, abseits der Auftritte der militärischen Formationen noch ein Rahmenprogramm zu bieten, das neben unterhaltsamen Show-Effekten sowie Informationen über die Aktivitäten einzelner Waffengattungen der Bundeswehr auch Auftritte bekannter ziviler Künstler vorsieht. Bis 2019 kam dieser von Johannes B. Kerner moderierte Mix beim Düsseldorfer Publikum stets gut an. Dann aber fiel die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre in Folge aus.

Am 24. September ist es jedoch wieder soweit: Dann werden im PSD Bank Dome, der normalerweise von der Düsseldorfer EG als Eishockey-Spielstätte genutzt wird, mehr als 800 Mitwirkende aus Deutschland sowie sieben befreundeten Nationen aufmarschieren. Stargast ist dieses Mal die Kölner Mundart-Gruppe „Bläck Fööss". Weitere Höhepunkte sind die bei einem Tattoo obligatorischen „Pipes and Drums" aus Schottland, die Big Band der Bundeswehr und die „Honor Guard" der US Air Force. Zur Eröffnung spielen Musikkorps von Heer, Luftwaffe und Marine. Hinzu kommen weitere Orchester und Gruppen aus Estland, Lettland, der Schweiz sowie aus Wales. Beim Ausmarsch tritt erstmalig der neue Leiter des Militärmusikdienstes der Bundeswehr, Oberst Thomas Klinkhammer, als Dirigent in Erscheinung. Dessen Vorgänger, Oberst Christoph Lieder, wurde im Februar nach fast 45 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet. Der thematische Schwerpunkt liegt in diesem Jahr bei der Marine.

„Volle Hütte" erwartet

Bis auf wenige Einzelplätze gibt es jedoch kaum noch Karten für die Show, da die Tickets der ausgefallenen Musikfeste weiter gelten und bislang nur wenige Karteninhaber von ihrem Rückgaberecht Gebrauch gemacht haben. Damit dürfte der rund 14.000 Plätze bietende „Dome" in diesem Jahr zur „vollen Hütte" werden.

Produziert und bis ins kleinste Detail vorbereitet wird die Show schon seit Monaten vom Zentrum Militärmusik der Bundeswehr in Bonn. Im Mai trafen sich die Show-Teilnehmer zur Vorbereitung in Düsseldorf. Seitdem bereiten sich die Gruppen und Orchester in ihren Heimatländern auf das Musikfest vor. Zu gemeinsamen Proben kommt es erst wieder zwei Tage vor dem Musikfest. Dann werden für wenige Tage mehr als 800 Hotelzimmer benötigt, um auch alle Teilnehmer in der Landeshauptstadt unterbringen zu können.

„Das ganze Team brennt seit Monaten dafür, unserem treuen Publikum und allen nationalen wie internationalen Gästen wieder eine Show der Extraklasse bieten zu können. Wir sind, die Teilnehmer betreffend, die größte Indoor-Veranstaltung Deutschlands und das weltweit aufwendigste Tattoo, was multimediale Effekte betrifft", unterstreicht der Produzent, Stabshauptmann Thomas Ernst, den Anspruch an die Show. „Die Förderung und Stärkung der Bundeswehr als fester und anerkannter Teil der deutschen Gesellschaft soll durch das Musikfest zum Ausdruck gebracht werden. Als qualitativ hochwertige kulturelle Großveranstaltung bietet das Musikfest zudem die Möglichkeit, die Verbundenheit zu befreundeten Staaten und Kulturen zu zeigen."

Aus dem Krieg zum Musikfest

Eine besondere Rolle unter den teilnehmenden Bands nimmt dieses Mal das Repräsentationsorchester der ukrainischen Streitkräfte ein. Der Auftritt der Musiker in Uniform war bereits für das Musikfest 2020 vorgesehen. Nachdem dies ausfallen musste, verständigte man sich darauf, dass das Militärorchester am ersten Musikfest nach Corona teilnimmt - nicht ahnend, dass die Ukraine kurz vorher zum zweiten Mal von russischen Truppen angegriffen und überfallen wird.

Und das traf auch das Orchester entsprechend: Am 24. Februar mussten die Musiker erst einmal ihrer Pflicht als Soldaten nachkommen und militärische Einheiten in Kiew gegen einen russischen Angriff schützen. Seitdem ist es in der Truppenbetreuung aktiv, wofür es in kleinere Einheiten, sogenannte Konzertbrigaden, die aus etwa 10 bis 15 Musikern bestehen, aufgeteilt wurde. Auf diese Art hat das Orchester seit Beginn des Krieges mehr als 500 Veranstaltungen durchgeführt, davon 340 Konzerte für das Militär sowie für Vertriebene, darunter auch Auftritte in der schon seit 2014 umkämpften Ostukraine. Einige dieser Konzerte, etwa das in Charkiw, fanden nur wenige Kilometer von der Front statt. Viele dieser Auftritte mussten wegen Luftalarm unterbrochen werden. In diesen Fällen mussten sich die Musiker schnell in Luftschutzkeller, Schützengräben oder andere Unterstände begeben.