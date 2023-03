Zur Osterzeit in die Nordeifel Hier blühen bald die wilden Narzissen

In und um Monschau bekommen Ortsfremde zuweilen die Geschichte zu hören, derzufolge die Blumenzwiebeln in der Eifel zumeist mit Bohrmaschine oder Hilti in die Erde gebracht werden müssen – so winterlich, wie der Boden auf den Höhen in Herbst und Frühling zumeist ist. Die Natur hat da offenbar andere Methoden auf Lager. Wie von Geisterhand werden bestimmte Winkel der Nordeifel Jahr für Jahr zu einem gelben Meer, als hätten sie sich frech den Pullunder von Hans-Dietrich Genscher übergestreift: Wenn sich nämlich entlang der Bachtäler rund um Monschau die Narzissenblüte Bahn bricht. Die gelben Blumen stellen ihre innere Uhr nach der Witterung des Vorfrühlings. In diesem Jahr sprießt es bislang allenfalls zaghaft. Mindestens einige Tage – vielleicht auch eine bis zwei Wochen – werde das gelbe Blütenmeer wohl noch auf sich warten lassen, schätzen Kenner der Materie.