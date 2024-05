Neue Ausstellung zum Thema Kitsch im Freilichtmuseum Kommern Wo in der Eifel jetzt unterm Dirndl gejodelt wird

Die eingehäkelte Toilettenpapierrolle war uns bereits auf der Anfahrt auf der Ablage eines älteren Mercedes begegnet. Und dass der röhrende Hirsch vor untergehender Sonne und der Wackeldackel nicht da waren, fiel nicht weiter ins Gewicht. Sie werden gebührend vertreten von einer ganzen Kompanie an Schutzengeln, Gartenzwergen und Schlagersternchen. „Grässliche Glückseligkeit“ heißt die Ausstellung, die an diesem Sonntag im Freilichtmuseum Kommern eröffnet wird. Im Mittelpunkt: Geschmackliche Irrungen und Wirrungen des Alltags, von denen man – so ehrlich muss man sein – erschreckend viele als alte Bekannte wiedererkennt.