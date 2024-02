Neue Ausstellung in Solingen Maloche und Work-Life-Balance

Die Ausstellung

Arbeits[T]räume – Ein Zukunfts­labor. LVR-Industriemuseum Gesenkschmide Hendrichs, Merscheider Straße 289-297, 42699 Solingen. Bis Sonntag, 20. Oktober; barrierefrei zugänglich. Geöffnet Di-Fr 10-17, Sa/So 11-18, Mo geschlossen Eintritt 6,50 Euro (Kombikarte Erwachsene für Sonder- und Dauerausstellung), unter 18 Jahren frei. An jedem ersten Freitag im Monat ist der Eintritt auch für Erwachsene gratis Rahmenprogramm Jeweils am letzten Sonntag im Monat, 12-17 Uhr, regen Aktionen dazu an, über persönliche Wünsche zur Arbeitswelt der Zukunft nachzudenken und mit Mitarbeitenden des Museums darüber zu diskutieren Außerdem zum Beispiel am Donnerstag, 7. März, ab 18.30 Uhr eine Lesung „Arbeit und Zukunft NEW WORK“ mit den Rhein-Autoren aus Düsseldorf oder am Samstag, 9. März, ab 15 Uhr zum Weltfrauentag die Führung „Ich habe meinem Mann lieber im Kotten geholfen als Hausarbeit gemacht“ Alle Museumführungen umfassen auch die Sonderausstellung Infos und Anmeldung Tel. 02234 / 9921 555 (Mo-Fr 8-18, Sa/So 10-15) oder info@kulturinfo-rheinland.de

Anreise Bis Solingen Hbf, dann O-Bus 681 (Richtung Hästen) bis Industriemuseum (siebte Station, Fahrtzeit neun Minuten). Mit dem Auto A3 Ausfahrt Solingen oder A46 Ausfahrt Haan-Ost, Richtung Solingen-Merscheid, dann der Beschilderung zum Industriemuseum folgen. Anfahrt zum Parkplatz per Navi über die Straße „Bäckershof“ Internet https://industriemuseum.lvr.de/arbeitstraeume schu