Bibbern für die Kunst Das Eisskulpturen-Festival im niederländischen Zwolle stellt Sagenfiguren vor

Alles fließt. Zum Glück wird sich der Aphorismus des griechischen Mathematikers Heraklit in den Ijsselhallen im niederländischen Zwolle erst am Abend des 25. Februar erfüllen, wenn Eva Gutteridge die Kühlaggregate abstellt. Dann gehen Aladin mit seiner Wunderlampe, König Arthus an der Tafelrunde und auch der Rattenfänger von Hameln mit all seinen Nagetieren einträchtig baden und der ganze schöne Schein der Mythen und Legenden aus Eis und Schnee löst sich auf. Nicht in Wohlgefallen natürlich, sondern in eine ziemlich große Wasserpfütze, genauer gesagt in einen kleinen See.