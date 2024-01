Kurz mal weg Weinproben und Flugvorführungen: Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

Der Letzte macht das Licht aus? Von wegen. Auf der Abraumhalde der ehemaligen Zeche Rheinpreußen in Moers leuchtet eine riesige Grubenlampe aufreizend selbstbewusst in die Landschaft. Und zwar täglich – nach Einbruch der Dunkelheit im Winter bis 21 Uhr, im Sommer bis 23 Uhr. „Das Geleucht“, so der Name des Kunstwerks, erinnert an die Blütezeiten der Montanindustrie und strahlt als Symbol für den Strukturwandel gleichsam in die Zukunft. Die Botschaft: Hier geht das Licht so schnell nicht aus.