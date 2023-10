Kurz mal weg Weltrekordversuch und Hexen-Fest: Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

Erst der Wein, dann der Weinbrand. Diese Kunst soll nicht in Vergessenheit geraten. „Das Destillieren ist ein traditionelles Kulturgut, das es zu erhalten und touristisch in Wert zu setzen gilt“, formuliert die Regionalinitiative „Faszination Mosel“ den Auftrag an alle und organisiert auch in diesem Jahr mit den Freunden aus Luxemburg den gemeinsamen Brennertag „Die Mosel brennt“/„D‘Miselerland brennt“. Am kommenden Wochenende (21./22.10.) öffnen 26 Edelobstbrenner am Fluss ihre Destillen für Besucher. In Koblenz-Güls präsentiert Werner Kreuter zum Edelbrand deftige Döppekoche, in Bremm (Foto) setzt die „Schmiede Destillerie“ den Schwerpunkt auf Gin-Cocktails.