Kurz mal weg Weihnachtsmarkt-Jubiläum und Riesling-Sauna: Vier Tipps für Ausflüge in der Region

„Der Niederrhein ist so flach, dass man mittwochs schon sehen kann, wer am Samstag zum Kaffee kommt.“ Der topografische Befund zur Region wird dem Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch (1925-2005) zugeschrieben, der aus Moers stammte und Bescheid wusste. Ja, die Gegend ist flach, doch der Humor ist es nicht. Der Verband Niederrhein-Tourismus macht sich einen Spaß aus Klischees. „Wir sehen das mit einem Augenzwinkern“, sagt Sprecher Roland Busch aus Viersen. Flache Landschaft? Aber gern. „Niederrhein. So gut. So weit“ heißt es in einer aktuellen Werbekampagne. So weit, so gut.