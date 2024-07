Kurz mal weg Römisches Weinschiff und Wasserspiele: Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

So kann’s gehen: In der Stadt Bocholt im Münsterland wünschten sich die Bürger bei einer Umfrage mehr Aktionen für Familien. Der Wunsch geht jetzt in Erfüllung: In dieser Woche wurde auf dem Rathausplatz der mobile Spielbrunnen „Play Fountain“ eröffnet. 1024 Wasserdüsen schießen, sehr zur Freude junger Wasserratten, bis zu vier Meter in die Höhe. Auch Wassershows mit Lichtilluminationen und Musik lassen sich programmieren. Liegestühle laden zum gepflegten Chillen ein. Die Bocholter Wasserspiele sind zum 28. Juli täglich von zehn bis 20 Uhr geöffnet und dürften auch auswärtige Besucher der Stadt erfreuen.